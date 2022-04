কলকাতা, 16 এপ্রিল : নববর্ষে শোভাবাজার সুতানুটি ও গিরিশ পার্ক মেট্রো স্টেশনে বসানো হল আন্তর্জাতিক মানের ঝাঁ চকচকে এসকেলেটর অর্থাৎ, চলমান সিঁড়ি (New Escalator at Sovabazar Sutanuti and Girish Park Metro Station) ৷ ওই দুই স্টেশনের পুরনো এসকেলেটর বদলে তার জায়গায় নতুন উন্নতমানের এই এসকেলেটর বসানো হয়েছে ৷ এই এসকেলেটর অনেক বেশি সুরক্ষিত ৷ এমনকি এই এসকেলেটরগুলির গতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় ৷ প্রয়োজন মত এসকেলেটরের গতি বাড়ানো এবং কমানো যাবে ৷

কলকাতা মেট্রোরেলে তরফে জানানো হয়েছে, 30 বছরের পুরনো এসকেলেটরগুলিকে বদলে ফেলা হচ্ছে ৷ তার জায়গায় নতুন উন্নতমানের এসকেলেটর বসানো হচ্ছে ৷ সেই মতই শোভাবাজার সুতানুটি (New Escalator at Sovabazar Sutanuti Metro Station) এবং গিরিশ পার্ক মেট্রো স্টেশনের (New Escalator at Girish Park Metro Station) এসকেলেটর বদল করা হচ্ছে ৷ কবি সুভাষ এবং দমদমের মধ্যে বিভিন্ন স্টেশনে পুরনো এসকেলেটর বদলের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ এমনকি নর্থ-সাউথ করিডরের একাধিক স্টেশনে উন্নতমানের এই এসকেলেটরগুলি বসানোর কাজ শেষও হয়ে গিয়েছে ৷ এটিস নামক একটি বেসরকারি সংস্থাকে এসকেলেটরগুলি বদলানোর বরাত দেওয়া হয়েছে ৷

কলকাতা মেট্রো রেল কতৃপক্ষ জানিয়েছে, অত্যাধুনিক ও আন্তর্জতিকমানের এসকেলেটরগুলি অনেক বেশি নিরাপদ ৷ এমনকি এতে বিদ্যুত্‍ সাশ্রয়কারী ভিভিভিএফ ড্রাইভ রয়েছে ৷ যা প্রায় 50 শতাংশ বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে ৷ ভিড় ও ফাঁকা সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এসকেলেটরগুলির গত নিয়ন্ত্রিত করা যায় ৷ ফলে অফিস টাইমে যাত্রীদের চাপ কমাতে এসকেলেটরগুলির গতি প্রয়োজন মত বাড়ানো এবং ফাঁকা সময়ে এসকেলেটরের গতি কমানো যাবে ৷

পুরনো এসকেলেটরের থেকে এর পাদানিগুলিও বেশ চওড়া ৷ ফলে বাচ্চাদের এবং বিশেষ করে প্রবীণদের জন্য এসকেলেটরগুলি বেশ নিরাপদ ৷ পুরনো এসকেলেটরে একাধিকবার ব্যালান্স হারিয়ে বয়স্করা পড়ে গিয়েছেন ৷ ফলে নতুন এসকেলেটরে সেই ঝুঁকি থাকবে না বলে জানিয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ ৷ আর যাত্রী সুরক্ষাকে আরও একধাপ বাড়িয়ে ‘স্মোক হিট অ্যাকশন সিসটেম’ এসকেলেটরগুলিতে বসানো হয়েছে ৷ ফলে এসকেলেটরে কোনওরকম শর্ট সার্কিট বা ধোঁয়া বের হলে, তা সেই মূহূর্তেই জানা যাবে ৷