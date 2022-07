কলকাতা, 27 জুলাই: এক পোশাকে তিন দিন কাটানোর পর অবশেষে অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের জন্য নতুন পোশাক এলো এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটর সিজিও কমপ্লেক্সের অফিসে (New dress and some other essentials are being given to Arpita)। জানা গিয়েছে, গ্রেফতারের পর থেকে প্রায় তিনদিন একই পোশাক পরেছিলেন তিনি । এবার তাঁর জন্য নতুন পোশাক সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এসে পৌঁছল।

নিয়োগ দুর্নীতি-কাণ্ডে রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূল মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত অর্পিতাকে শনিবার গ্রেফতার করে ইডি ৷ জানা গিয়েছে, অর্পিতার জন্য সালোয়ার কামিজ থেকে শুরু করে ওড়না চাদর-সহ বেশ কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এসেছে সিজিও কমপ্লেক্সের অফিসে । পাশাপাশি পার্থর জন্যও এসেছে নতুন ফতুয়া।

এদিকে নিয়মিত 48 ঘণ্টার ব্যবধানে পার্থ এবং অর্পিতার স্বাস্থ্য পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ সেই সূত্রেই বুধবার সকাল দশটা নাগাদ সল্টলেক সিজিও কমপ্লেক্স থেকে ইডির আধিকারিকরা তাঁদের জোকার ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ সূত্রের খবর, সেখানে পার্থ-র সুগার প্রেসার ওজন সহ একাধিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা।