কলকাতা, 3 এপ্রিল : সামনের বছর পঞ্চায়েত নির্বাচন ৷ তার আগেই নতুন করে জেলার বিন্যাস করতে চায় নবান্ন (New Districts for West Bengal Before Panchayet Election) ৷ এই মুহূর্তে রাজ্য সরকারের ভাবনায় রাজ্যের সব থেকে বড় দুই জেলা উত্তর এবং দক্ষিণ 24 পরগনা (Three New Districts to Add in West Bengal Map) ৷ আয়তনে বিশালতার কারণে বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, বহু সাধারণ মানুষ সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হন ৷ জেলা সদরে আসতে গিয়ে, তাঁদের ভোগান্তির মুখে পড়তে হয় ৷ তাই এবার আয়তনে বড় দুই 24 পরগনা জেলাকে ভেঙে ছোট করার কথা ভাবছে রাজ্য ৷

এখনও পর্যন্ত যতটুকু খবর, তাতে প্রস্তাবিত বসিরহাট জেলা তৈরি হবে বনগাঁ এবং বসিরহাট মহাকুমার বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে ৷ অন্যদিকে, দক্ষিণ 24 পরগনাকে ভেঙে আলিপুর সদর ও ডায়মন্ডহারবারকে নিয়ে তৈরি করা হতে পারে আলাদা আলিপুর জেলা ৷ দুই 24 পরগনার সুন্দরবন এলাকা নিয়ে তৈরি হবে আলাদা সুন্দরবন জেলা ৷ যদিও, এই সুন্দরবন জেলার বেশিরভাগটাই থাকবে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার সুন্দরবনের অংশ ৷ এ ক্ষেত্রে উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ ও সন্দেশখালি যুক্ত হবে এই সুন্দরবন জেলায় ৷ আর বাকি অংশ যেমন উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনা রয়েছে তেমনই থাকবে ৷

প্রস্তাবিত বসিরহাট জেলায় থাকতে পারে বসিরহাট উত্তর ও দক্ষিণ, স্বরূপনগর, হাড়োয়া, মিনাখাঁ এবং বাদুড়িয়া ৷ প্রশাসনিক কাজ, পুলিশি ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়ন মানচিত্র থেকে বরাবরই পিছিয়ে রয়েছে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকা ৷ আলাদা করে জেলা হলে সেখানে সমস্ত পরিষেবা এবং পরিকাঠামো নতুন করে তৈরি হবে ৷ চিকিৎসা থেকে প্রশাসনিক কাজকর্ম করতে দূরদূরান্তে আসতে হবে না সাধারণ মানুষকে ৷ নিজের এলাকার কাছাকাছি পরিষেবা পাবে সাধারণ মানুষ ৷ মূলত এই ভাবনা থেকেই নতুন জেলা গঠনের ভাবনাচিন্তা করছে নবান্ন ৷

প্রসঙ্গত পুলিশি কাজকর্মের সুবিধার জন্য আগেই বসিরহাট এবং সুন্দরবন পুলিশ জেলা চালু করেছে রাজ্য সরকার ৷ প্রশাসনিক জেলার স্বীকৃতি যদি পাওয়া যায়, তাহলে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন সাধারণ মানুষ বলে মনে করছে নবান্ন ৷