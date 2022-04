কলকাতা, 18 এপ্রিল : আসানসোল ও বালিগঞ্জ দুই কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে বিজেপির ভরাডুবি হয়েছে ৷ তা নিয়ে বঙ্গ বিজেপির কাছ থেকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রিপোর্ট তলব করল । বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা রাজ্য নেতৃত্বের কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন বলে বিজেপি সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে (Nadda seeks Report from Bengal BJP on Bye Election Debacle) ।

ওই সূত্রের আরও দাবি, শুধু রিপোর্টই নয়, এই হারের জন্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তীকে দিল্লিতে তলব করা হয়েছে বুধবার । সূত্রের খবর, দুই কেন্দ্রের রিপোর্ট নিয়ে আজই দিল্লি যাচ্ছেন অমিতাভ চক্রবর্তী । সূত্রের খবর, বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা (BJP National President JP Nadda) রাজ্যের দায়িত্ব প্রাপ্ত পর্যবেক্ষক অমিত মালব্যের সঙ্গে ইতিমধ্যেই এই নিয়ে ফোনে কথা বলেছেন । বঙ্গ বিজেপির সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার (Bengal BJP President Sukanta Majumder) বলেন, "দেখুন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রিপোর্ট চেয়েছেন । আমরা দুই কেন্দ্রেরই রিপোর্ট দিল্লিতে জমা দেব । দুটো কেন্দ্রের হারের আমরা পর্যালোচনাও করব ৷"

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আসানসোলে 2014 সাল থেকে ক্ষমতায় বিজেপি ৷ এবার তাদের সেই আসন হাতছাড়া হল (BJP First Time Lost in Asansol since 2014) ৷ সেখানে অগ্নিমিত্রা পাল 3 লক্ষেরও বেশি ভোটে হেরেছেন ৷ ফলে এই নিয়ে দলের অন্দরে শোরগোল পড়েছে ৷ কারণ, বালিগঞ্জ আসনটিতে লড়াই কড়া কঠিন হবে বলে আগেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে রিপোর্ট দিয়েছিল বঙ্গ বিজেপি । কিন্তু আসনসোল আসনটি বিজেপি জয়লাভ করবে বলেই রিপোর্ট পাঠানো হয় বলে ওই সূত্রের দাবি । তার বদলে এত বড় ব্যবধানে হার কেন, সেটা জানতে চান বিজেপির দিল্লির নেতারা ৷

তাছাড়া 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে এই আসনটিতে বিজেপি 2 লক্ষ ভোটে জয়লাভ করেছিল । তাহলে মাত্র 2 বছরের মধ্যেই সংগঠনের হাল এত খারাপ কেন, সেটা স্পষ্ট করে জানাতে বলেছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ।

বিজেপি সূত্রে খবর, আসানসোলে আদি বিজেপি কর্মীরা বসে যাওয়ায় এত খারাপ ফল হয়েছে বলে প্রাথমিক রিপোর্ট দিয়েছেন জেলা সভাপতি । মণ্ডল ও বুথস্তরের বিজেপি কর্মীরা কোনও কাজই করেননি । এমনকী, অনেক বুথেই পোলিং এজেন্ট দিতেই পারেনি ।

তবে বিজেপির ওই সূত্রের দাবি, আসানসোলে রাজ্য নেতৃত্ব অগ্নিমিত্রা পালকে (Asansol BJP Candidate Agnimitra Paul) প্রার্থী করলেও জেলা নেতৃত্ব তাঁকে চায়নি ৷ কিন্তু রাজ্য নেতৃত্ব তাঁদের এই প্রার্থীকে চাপিয়ে দেওয়া হয় । এই কেন্দ্রে জিতেন্দ্র তিওয়ারি, শমীক ভট্টাচার্য ও সায়ন্তন বসুর মতো পরিচিত কাউকেই আসানসোলে প্রার্থী করা হোক, সেটা জেলা নেতৃত্বের মূল দাবি ছিল । কিন্তু রাজ্য নেতৃত্ব সেটা গুরুত্ব দেয়নি । যার ফলে নিচুতলার কর্মীরা বিজেপির হয়ে কোনও কাজই করেননি । যে জন্য এত বেশি মার্জিনে বিজেপি প্রার্থীকে পরাজিত হতে হয় ।

অন্যদিকে, দুই উপ নির্বাচনে ভরাডুবির পরই রবিবার জেলায় জেলায় বিজেপির গণইস্তফা শুরু হয়েছে । মুর্শিদাবাদ, নদিয়া-সহ একাধিক জেলায় বিজেপির জেলা কমিটি ও মণ্ডল কমিটির নেতারা ইস্তফা দিয়েছেন । মুর্শিদাবাদের বিধায়ক গৌরীশঙ্কর ঘোষ বিজেপির সম্পাদক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন । শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ জেলার পর্যবেক্ষকের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ লেফট করেছেন ।

স্বাভাবিক ভাবেই তাই প্রশ্ন উঠছে, এই গণইস্তফার কারণ কী ? গেরুয়া শিবির সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলায় জেলায় মণ্ডল কমিটি তৈরি নিয়ে ক্ষোভ চরমে ৷ সেখানে জেলা সভাপতিদের পছন্দকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি ৷ বরং রাজ্য নেতৃত্ব ইচ্ছেমতো নেতাদের দায়িত্ব দিয়েছে ৷ সেই কারণেই গণইস্তফা শুরু হয়েছে বিজেপিতে ৷

আরও পড়ুন : Shankar Ghosh Leaves WhatsApp Group : বিজেপিতে অব্যাহত হোয়াটসঅ্যাপ বিদ্রোহ, এবার গ্রুপ ছাড়লেন বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ