কলকাতা, 24 ডিসেম্বর : মাঝেমধ্যেই অসংলগ্ন কথা বলছিলেন মুকুল রায় । তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পরেও বিজেপিকে টেনে এমন সব মন্তব্য করেছিলেন, যাতে অস্বস্তিতে পড়ছিল তৃণমূল । যদিও মনে করা হচ্ছিল, তাঁর এমন বক্তব্য শারীরিক অসুস্থতার কারণে ।

কিন্তু রাজনৈতিক মহলের এমন ভাবনায় শুক্রবার প্রশ্ন তুলে দিলেন মুকুল রায় নিজেই । এদিন দলত্যাগ বিরোধী আইন প্রয়োগের আবেদনের মামলার শুনানিতে (Anit Difection Hearing Against Mukul Roy) আইনজীবী সায়ন্তক দাস মারফত চিঠির জবাব দিয়েছেন মুকুল । আর সেই জবাবেই তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি । যেখানে তিনি দাবি করেছেন কখনোই বিজেপি ছাড়েননি (mukul roy inform wb assembly speaker through his advocate that he is still a bjp mla) ৷

প্রায় একই সময়ে বীরভূমে জেলা তৃণমূলের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল ও রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে পাশে নিয়ে বলেছেন, আসন্ন পৌরভোটে বিজেপি ভাল ফল করবে ৷ চন্দ্রনাথ সিনহা অবশ্য তাঁর ভুল ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ৷ কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে মুকুল বলেন, ‘‘তৃণমূল মানেই তো বিজেপি ৷’’

যদিও মুকুল রায়ের এহেন দাবিকে গুরুত্ব দিচ্ছে না বিজেপি । জানা গিয়েছে, এই বিষয় নিয়ে তথ্য প্রমাণ-সহ আইনজীবী মারফত জবাব দেবে বিজেপি । ইতিমধ্যেই বিজেপির তরফ থেকে বিভিন্ন সংবাদপত্রের কাটিং এবং একাধিক সংবাদ মাধ্যমে ভিডিয়ো সংগ্রহ করা হয়েছে । সেই তালিকায় যেমন 11 জুন মুকুল রায়ের তৃণমূল ভবনে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে যোগদানের ভিডিয়ো রয়েছে ।

একই সঙ্গে উত্তরবঙ্গের এক বিজেপি নেতাকে তৃণমূলে যোগদানের সময় তাঁর উপস্থিতির ভিডিয়ো রয়েছে । গোটা বিষয়টি বিজেপির পরিষদীয় দলের আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্যের মাধ্যমে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তুলে ধরা হবে বলে বিজেপির তরফে জানা গিয়েছে ।

যদিও রাজনৈতিক মহল মনে করছে, বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মুকুল রায়ের বিজেপির সম্পর্কে প্রশস্তি আসলে তাঁর সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ । এর মাধ্যমে তিনি যে বিজেপিতে রয়েছেন, তা উপস্থাপনের জন্য আদতে মিডিয়া এভিডেন্স তৈরি প্রয়াস হতে পারে ৷

আরও পড়ুন : Mukul Roy on Municipal Election : পৌরভোটে বিজেপি বিপুল ভোটে জিতবে, মুকুল-বোমায় ফের অস্বস্তিতে তৃণমূল

প্রসঙ্গত, গত 22 নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে মুকুল রায়-সহ তৃণমূলে যোগ দেওয়া বিজেপি নেতাদের সংক্রান্ত মামলার শুনানি করার কথা বলা হয় । এরপর এ দিন অর্থাৎ শুক্রবার শুনানি থাকলেও মুকুল রায় সেই শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন না । তার বদলে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁর আইনজীবী । জানা গিয়েছে এই শুনানির পরবর্তী দিন ধার্য হয়েছে 3 জানুয়ারি ।