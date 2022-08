কলকাতা, 15 অগস্ট: শুধু সায়গল হোসেন নয়, গরুপাচার দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অনুব্রত মণ্ডলের আরও বেশ কয়েকজন দেহরক্ষী । রাজ্যে গরুপাচার কাণ্ডে বীরভূমের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতারির দিন বোলপুরে তাঁর বাড়ি থেকে বিভিন্ন নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে সিবিআই ৷ সেখান থেকে এই তথ্যই পেয়েছেন গোয়েন্দারা (A few more bodyguards of Anubrata under CBI scrutiny in Cattle Smuggling Case) ।

সূত্রের খবর, গরুপাচার কাণ্ডে এখনও পর্যন্ত একাধিক প্রশ্নের উত্তর অজানা রয়েছে সিবিআই-এর । ফলে সেই সকল প্রশ্নের উত্তর জানার জন্যই অনুব্রত মণ্ডলের অপর দেহরক্ষীদের সঙ্গে কথা বলবেন সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিকরা । জানা গিয়েছে, শুধু অনুব্রত মণ্ডলের দেহরক্ষী নয় , বরং এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন রাজ্য পুলিশের বেশ কয়েকজন ইন্সপেক্টর ইনচার্জ পদমর্যাদার থানার আধিকারিকও । অনুব্রতর তৎকালীন দেহরক্ষী সায়গল হোসেনকে গ্রেফতারির পর তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদে এই তথ্য পেয়েছেন গোয়েন্দারা ।

সম্প্রতি গরুপাচার কাণ্ডে বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই । এরপরই একের পর এক উঠে এসেছে গরুপাচার কাণ্ডে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য । গরুপাচার কাণ্ডে অনুব্রত মণ্ডলকে নিজাম প্যালেসে লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, বীরভূমে একাধিক জায়গায় অনুব্রত মণ্ডলের নামে এবং তাঁর মেয়ের নামে জমি কেনা রয়েছে । এছাড়াও রয়েছে খামারবাড়িও ।