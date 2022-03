কলকাতা, 30 মার্চ : 48 ঘণ্টার ধর্মঘট শেষে বাম কর্মী-সমর্থক এবং সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ জানালেন সিপিআইএম’র রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ৷ সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি দাবি করেন, আরএসএস অনুমোদিত সংগঠনগুলি ছাড়া বাকি সবাই ধর্মঘটকে সমর্থন করেছে ৷ আর সেখানেই তৃণমূলকে কেন্দ্রের ‘নকল বিরোধী’ (In Delhi TMC is Fake Opposition) বলে উল্লেখ করলেন সেলিম ৷ পাশাপাশি, শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপিকে রাজ্যের ‘নকল বিরোধী’ (BJP is Fake Opposition in West Bengal) বলে কটাক্ষ করেছেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক ৷

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত নীতি ও কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির বিলগ্নিকরণের প্রতিবাদে দেশ জুড়ে 48 ঘণ্টার সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল বাম শ্রমিক সংগঠন ও ফেডারেশনগুলি ৷ বাংলায় সেই ধর্মঘট জোর করে সফল করার চেষ্টা করেছিল বামেরা ৷ কোথাও পথ অবরোধ, কোথাও বাস ও গাড়ি থামিয়ে নিত্যযাত্রীদের হয়রানি, আবার কোথাও রেল অবরোধের মত নানান কৌশল নিয়েছিল ধর্মঘটীরা ৷ কিন্তু, সাধারণ মানুষের প্রতিবাদে আবার কোথাও পুলিশের তৎপরতায় সেই প্রচেষ্টা সেভাবে সফল হয়নি ৷

কিন্তু, গতকাল ধর্মঘটের শেষে সিপিআইএম এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম দাবি করেছেন, আরএসএস অনুমোদিত সংগঠনগুলি ছাড়া রাজ্যের মানুষ ধর্মঘটকে সমর্থন করেছে ৷ পাশাপাশি ধর্মঘটকে অসফল করতে পুলিশ ও তৃণমূলের ভূমিকারও সমালোচনা করেন তিনি (Mohammed Salim Criticise Approaches of TMC Against BJP) ৷ ধর্মঘটীদের উপরে পুলিশ লাঠি চালানো ও গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন সেলিম ৷ সেই সঙ্গে, বিধানসভায় তৃণমূল ও বিজেপি বিধায়কদের মধ্যে মারামারির বিষয়টিকে পরিকল্পিত বলে অভিযোগ করেছেন তিনি ৷ তাঁর অভিযোগ, সাধারণ মানুষের নজর ধর্মঘট থেকে ঘোরাতেই বিধানসভায় ঝামেলা করা হয়েছে ৷

ধর্মঘটের বাইরে বিজেপি ও তৃণমূলের পরস্পর বিরোধিতাকে নাটক বলে দাবি করেছেন মহম্মদ সেলিম ৷ তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল দিল্লিতে বিজেপি সরকারের যে বিরোধিতা করছে, তা ‘নকল বিরোধিতা’ ৷ কারণ, তৃণমূল নেতাদের ইডি ও সিবিআই নোটিস দিলেই তাঁরা সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যান ৷ আর বড় অভিযোগ করেছেন সেলিম ৷ তাঁর কথায়, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তদন্ত থেকে বাঁচতে আদানিদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে তৃণমূল ৷ তাজপুর বন্দর আদানিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে ৷

এ দিন মহম্মদ সেলিম নাম না করেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন ৷ অভিযোগ করেছেন, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সঙ্ঘের নীতিতে অনুপ্রাণিত নন এমন মুখ্যমন্ত্রীদের একজোট হতে হবে ৷ কার্যত ঘুরিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আরএসএস’র দ্বারা অনুপ্রাণিত বলে কটাক্ষ করেন সিপিআইএম এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ৷