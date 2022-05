কলকাতা, 20 মে: আগামী রবিবার অর্থাৎ 22 মে রাজ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা হবে (West Bengal Civil Service exam)। তাই পরীক্ষার্থীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে আগামী রবিবার সকাল 7টায় প্রথম পরিষেবা শুরু হবে (Metro services to start from 7am on next Sunday)। এই দিন বাড়ানো হয়েছে মেট্রো পরিষেবার সংখ্যাও (Metro services on Sunday)। কলকাতা মেট্রো রেলের পক্ষ থেকে এ কথা জানানো হয়েছে (metro timing on Sunday)।

আগামী রবিবার সারাদিনে চলবে মোট 146টি মেট্রো (73 আপ ও 73 ডাউন)। মোট পরিষেবার মধ্যে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে যাতায়াত করবে 141টি পরিষেবা । স্বাভাবিক সময় রবিবার সারাদিনে চলে 120টি মেট্রো (Kolkata metro)। ওইদিন পরীক্ষার্থীদের জন্য সকালে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় দুটি মেট্রোর মধ্যে ব্যবধান থাকবে 10 মিনিটের ।

ওই দিন দিনের প্রথম পরিষেবা :

কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার জন্য দিনের প্রথম মেট্রো সকাল 9 টার পরিবর্তে পাওয়া যাবে সকাল 7টায়



দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ যাওয়ার জন্য দিনের প্রথম মেট্রো সকাল 9 টার পরিবর্তে পাওয়া যাবে সকাল 7টায়



দমদম থেকে কবি সুভাষ যাওয়ার জন্য দিনের প্রথম মেট্রো সকাল 9 টার পরিবর্তে পাওয়া যাবে সকাল 7টায়



দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার জন্য দিনের প্রথম মেট্রো সকাল 9 টার পরিবর্তে মিলবে সকাল 7টায়



তবে দিনের শেষ পরিষেবা অন্যান্য রবিবারের সময়সূচি মেনেই যাতায়াত করবে ৷