কলকাতা, 12 মে : সোমবার বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে কলকাতায় কমছে মেট্রো পরিষেবা (Kolkata Metro Service on the day of Buddha Purnima) ৷ সারাদিনে চলবে 234টি মেট্রো । আজ এমনটাই জানিয়েছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ ।

স্বাভাবিক দিনে যতগুলি মেট্রো পরিষেবা দেওয়া হয় তার থেকে কম চলবে মেট্রো বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন । ছুটির দিন অনেক অফিস বন্ধ থাকে । তাই যাত্রী ভিড় কিছুটা কম থাকে । অন্যদিকে করোনাকালে মেট্রো জানিয়েছিল, ছুটির দিনগুলোতে যাত্রী ভিড় এড়াতে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতেই কম পরিষেবা চালানো হয় । তাই বুদ্ধ পূর্ণিমা অর্থাৎ 16 মে আপে 117টি ও ডাউনে 117টি মেট্রো চলবে । তবে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো করিডোরের ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না (Metro Rail to run 234 services on Buddha Purnima)।

সোমবার (16 মে) দিনের প্রথম পরিষেবা : দমদম থেকে কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল 06:50 মিনিটে । কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল 06:50 মিনিটে । দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল 06:55 মিনিটে । দক্ষিনেশ্বর থেকে কবি সুভাষ যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো মিলবে সকাল 07:00 মিনিটে ।

আরও পড়ুন : Bowbazar Metro Work : বউবাজারে ফাটল পরিদর্শনে মেয়র, বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে পুরো বিষয়টি দেখার আশ্বাস

সোমবার (16 মে) দিনের শেষ পরিষেবা : দক্ষিনেশ্বর থেকে কবি সুভাষ যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে 21:28 মিনিটে । দমদম থেকে কবি সুভাষ যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে 21:40 মিনিটে । কবি সুভাষ থেকে দমদম যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে 21:40 মিনিটে । কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে 21:30 মিনিটে ।