কলকাতা, 21 জুন: সকাল হলেই বাজার নিয়ে চিন্তা (Market Price in Kolkata)৷ মাছ না মাংস, নাকি শুধুই সবজি, কী কেনাকাটা করবেন তা নিয়ে ধন্ধে পড়ে যান অনেকেই ৷ আবার পকেটের দিকটাও খেয়াল রাখতে হয় ৷ মাসের শেষ দিকে হাত খুলে বাজার করাটা মুশকিল হয়ে যায় ৷ তাই তখন হিসেব নিকেশ করে কেনাকাটা করেন মধ্যবিত্ত (Market price of vegetables)৷ বাজারদরের খুঁটিনাটি রইল একনজরে (Market price of fish)৷ একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বুঝেশুনে বাজারটা সেরে ফেলতে পারেন ৷



কাঁচা সবজি



জ্যোতি আলু: 24 টাকা প্রতি কিলো

চন্দ্রমুখী আলু: 28 টাকা কিলো

আদা: প্রতি কিলো 80 টাকা

পেঁয়াজ: প্রতি কিলো 30 টাকা

উচ্ছে: প্রতি কিলো 20 টাকা

বেগুন: 60 টাকা কিলো

পটল: প্রতি কিলো 25 টাকা

কুঁদরি: প্রতি কিলো 20 টাকা

গাঁটি কচু: 20 টাকা কিলো

কাঁকরোল: 30 টাকা কিলো

ঝিঙা: 30 টাকা কিলো

ঢ্যাঁড়স: প্রতি কিলো 20 টাকা

কুমড়ো: প্রতি কিলো 25 টাকা

লাউ: প্রতি কিলো 25 টাকা

টমেটো: প্রতি কিলো 50 টাকা

পেঁপে: 25 টাকা কিলো

চিচিঙ্গা: 25 টাকা প্রতি কিলো

শসা: 40 টাকা

মটরশুঁটি: 30-40 টাকা কিলো

ইঁচড়: 20 টাকা কিলো

শিম: প্রতি কিলো 20-30 টাকা

বাঁধাকপি: 20 টাকা কিলো

ফুলকপি: 15 টাকা পিস

বরবটি: 40 টাকা কিলো

ধনেপাতা: 2 টাকা আঁটি

পুঁই শাক: 10 টাকা আঁটি

লাল শাক: 10 টাকা আঁটি

পাটশাক: 10 টাকা আঁটি

কাঁচালঙ্কা: প্রতি কিলো 100-150 টাকা

পাতিলেবু: 2 টাকা পিস



মাছ



রুই: প্রতি কিলো 130-140 টাকা (গোটা)

রুই: প্রতি কিলো 300 টাকা (কাটা)

কাতলা: প্রতি কিলো 220-250 টাকা (গোটা)

কাতলা: প্রতি কিলো 350-400 টাকা (কাটা)

ভেটকি: প্রতি কিলো 600 টাকা

ইলিশ: (500-750 গ্রাম) 800 টাকা কিলো

তেলাপিয়া: প্রতি কিলো 200 টাকা

ভোলা : প্রতি কিলো 180 টাকা

ট্যাংরা: 400-500 টাকা কিলো

মৌরোলা: 300 টাকা

পাবদা: 450-500 টাকা

পার্শে: 400-450 টাকা

গলদা চিংড়ি: প্রতি কিলো 600 টাকা

বাগদা চিংড়ি: প্রতি কিলো 800 টাকা



ডিম: 6 টাকা



মাংস



মুরগি: প্রতি কিলো 150 টাকা (গোটা)

মুরগি: প্রতি কিলো 230 টাকা (কাটা)

পাঁঠা বা খাসি: প্রতি কিলো 720-800 টাকা