কলকাতা, 18 জুন : বাজারে গেলেই মাথায় হাত মধ্যবিত্তের ! যত দিন যাচ্ছে, ততই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে দাম (Market Price in Kolkata) ৷ সবজি হোক বা মাছ, ডিম হোক বা মাংস, দামের আঁচে হাত ছোঁয়ানোই কঠিন (Kolkata Market Price) ৷ বড় একটা নোট হাতে নিয়ে বাজারে বেরোলেও, ফেরার সময় দেখা যায় থলির এক কোণে পড়ে রয়েছে দু-চারটে জিনিস ৷ গৃহস্থের সুবিধের জন্য রইল বাজারদর ৷ কেনাকাটা করার আগে একবার নজর দিন আজ কলকাতার বাজারদরের দিকে (Market Price of Vegetables Fish Meat and Eggs in Kolkata) ৷

কাঁচা সবজি-

জ্যোতি আলু: 27-30 টাকা প্রতি কিলো

চন্দ্রমুখী আলু: 38-40 টাকা প্রতি কিলো

আদা: প্রতি কিলো 70-80 টাকা

পেঁয়াজ: প্রতি কিলো 20 টাকা

উচ্ছে: প্রতি কিলো 20 টাকা

বেগুন: 30 টাকা কিলো

পটল: প্রতি কিলো 25 টাকা

কুঁদরি: প্রতি কিলো 30 টাকা

গাঁটি কচু: 30 টাকা কিলো

কাঁকরোল: 40 টাকা কিলো

ঝিঙে : 30 টাকা কিলো

ঢ্যাঁড়শ : প্রতি কিলো 30 টাকা

কুমড়ো: প্রতি কিলো 25 টাকা

লাউ: প্রতি কিলো 20 টাকা

টমেটো: প্রতি কিলো 60 টাকা

পেঁপে: 30 টাকা কিলো

চিচিঙ্গে : 30 টাকা প্রতি কিলো

শসা: 30 টাকা

মটরশুঁটি: 40 টাকা কিলো

এঁচড়: 30 টাকা কিলো

শিম: প্রতি কিলো 35-40 টাকা

বাঁধাকপি : 30-40 টাকা কিলো

ফুলকপি : 20-25 টাকা পিস

বরবটি : 20 টাকা কিলো

ধনেপাতা : 10 টাকা আঁটি

পুঁই শাক : 8 টাকা আঁটি

লাল শাক : 5 টাকা আঁটি

পাটশাক : 5 টাকা আঁটি।

কাঁচালঙ্কা : প্রতি কিলো 80-100 টাকা

পাতিলেবু : 2 টাকা পিস

মাছ-

রুই : প্রতি কিলো 110-140 টাকা (গোটা)

রুই : প্রতি কিলো 140-190 টাকা (কাটা)

কাতলা : প্রতি কিলো 220-270 টাকা (গোটা)

কাতলা : প্রতি কিলো 280-320 টাকা (কাটা)

ভেটকি : প্রতি কিলো 400-500 টাকা

ইলিশ : (500-750 গ্রাম) 550-600 টাকা কিলো

তেলাপিয়া : প্রতি কিলো 120-140 টাকা

ভোলা : প্রতি কিলো 150-170 টাকা

ট্যাংরা : 300-400 টাকা প্রতি কিলো

মৌরোলা : 250-300 প্রতি কিলো

পাবদা : 350-400 প্রতি কিলো

পার্শে : 250-300 প্রতি কিলো

গলদা চিংড়ি : প্রতি কিলো 400-500 টাকা

বাগদা চিংড়ি : প্রতি কিলো 500-600 টাকা

মাংস-

মুরগি : প্রতি কিলো 130-150 টাকা (গোটা)

মুরগি : প্রতি কিলো 190-220 টাকা (কাটা)

পাঁঠা বা খাসি : প্রতি কিলো 550-620 টাকা

ডিম-

পোল্ট্রি : 11 টাকা জোড়া

দেশি মুরগি : 18 টাকা জোড়া

হাঁস : 16 টাকা জোড়া