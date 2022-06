কলকাতা, 3 জুন: সামনেই জামাই ষষ্ঠী (Market price before Jamai Shashthi)৷ জামাইদের পাত পেড়ে খাওয়ানোর দিন ৷ তবে বাজারদর চিন্তায় রাখছে মধ্যবিত্তকে ৷ মাছ, মাংস, ডিমের আকাশছোঁয়া দাম (market price of vegetables)৷ মাথায় হাত পড়েছে শ্বশুর-শাশুড়িদের ৷ গৃহস্থের সুবিধের জন্য রইল খুঁটিনাটি বাজারদর ৷ (Market price of vegetables fish eggs and meat)৷



কাঁচা সবজির দাম



জ্যোতি আলু: 30-33 টাকা প্রতি কিলো

চন্দ্রমুখী আলু: 42-45 টাকা কিলো

আদা: প্রতি কিলো 100 টাকা

পেঁয়াজ: প্রতি কিলো 25 টাকা

উচ্ছে: প্রতি কিলো 30 টাকা

বেগুন: 70 টাকা কিলো

পটল: প্রতি কিলো 30-40টাকা

কুঁদরি: প্রতি কিলো 20 টাকা

গাঁটি কচু: 25-30 টাকা কিলো

কাঁকরোল: 40 টাকা কিলো

ঝিঙা: 30 টাকা কিলো

ঢ্যাঁড়স: প্রতি কিলো 25-30 টাকা

কুমড়ো: প্রতি কিলো 25 টাকা

লাউ: প্রতি কিলো 30 টাকা

টমেটো: প্রতি কিলো 80 টাকা

পেঁপে: 40 টাকা কিলো

চিচিঙ্গা: 25 টাকা প্রতি কিলো

শসা: 30-40 টাকা

মটরশুঁটি: 30-40 টাকা কিলো

এঁচোড়: 30 টাকা কিলো

শিম: প্রতি কিলো 20-30 টাকা

বাঁধাকপি: 30-40 টাকা কিলো

ফুলকপি: 12-15 টাকা পিস

বরবটি: 40 টাকা কিলো

ধনেপাতা: 5 টাকা আঁটি

পুই শাক: 10 টাকা আঁটি

লাল শাক: 10 টাকা আঁটি

পাটশাক: 10 টাকা আঁটি।

কাঁচালঙ্কা: প্রতি কিলো 100-150 টাকা

পাতিলেবু: 3-5 টাকা পিস



মাছের দাম



রুই: প্রতি কিলো 130-140 টাকা (গোটা)

রুই: প্রতি কিলো 300 টাকা (কাটা)

কাতলা: প্রতি কিলো 220-250 টাকা (গোটা)

কাতলা: প্রতি কিলো 350-400 টাকা (কাটা)

ভেটকি: প্রতি কিলো 600 টাকা

ইলিশ: (500-750 গ্রাম) 800 টাকা কিলো।

তেলাপিয়া: প্রতি কিলো 200 টাকা

ভোলা : প্রতি কিলো 180 টাকা

ট্যাংরা: 400-500 টাকা কিলো

মৌরোলা: 300 টাকা কিলো

পাবদা: 450-500 টাকা কিলো

পার্শে: 400-450 টাকা কিলো

গলদা চিংড়ি: প্রতি কিলো 600 টাকা

বাগদা চিংড়ি: প্রতি কিলো 800 টাকা



মাংসের দাম



মুরগি: প্রতি কিলো 150 টাকা (গোটা)

মুরগি: প্রতি কিলো 300 টাকা (কাটা)

পাঁঠা বা খাসি: প্রতি কিলো 720-800 টাকা