কলকাতা, 17 জুন : সকাল হলেই চিন্তা থাকে বাজার কী করা হবে ? কী থাকবে আজকের মেনুতে (Market price of vegetables fish and meat in Kolkata)? অধিকাংশ দিনই থলে হাতে বাজারে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ হয় মধ্যবিত্তের ৷ সবজি থেকে শুরু করে ফল, মাছ, মাংস - সবকিছুরই বাজারদর অগ্নিমূল্য ৷ তাই কেনাকাটা করতে হয় হিসাব করেই ৷ বাজারে যাওয়ার আগে জেনে নিন আজকের বাজারদরের খুঁটিনাটি (Market Price In Kolkata) ৷



কাঁচা সবজি



জ্যোতি আলু: 27-30 টাকা প্রতি কিলো

চন্দ্রমুখী আলু: 38-40 টাকা কিলো

আদা: প্রতি কিলো 70-80 টাকা

পেঁয়াজ: প্রতি কিলো 20 টাকা

উচ্ছে: প্রতি কিলো 20 টাকা

বেগুন: 30 টাকা কিলো

পটল: প্রতি কিলো 25 টাকা

কুঁদরি: প্রতি কিলো 30 টাকা

গাঁটি কচু: 30 টাকা কিলো

কাঁকরোল: 40 টাকা কিলো

ঝিঙা: 30 টাকা কিলো

ঢ্যাঁড়স: প্রতি কিলো 30 টাকা

কুমড়ো: প্রতি কিলো 25 টাকা

লাউ: প্রতি কিলো 20 টাকা

টমেটো: প্রতি কিলো 60 টাকা

পেঁপে: 30 টাকা কিলো

চিচিঙ্গা: 30 টাকা প্রতি কিলো

শসা: 30 টাকা

মটরশুঁটি: 40 টাকা কিলো

ইঁচড়: 30 টাকা কিলো

শিম: প্রতি কিলো 35-40 টাকা

বাঁধাকপি: 30-40 টাকা কিলো

ফুলকপি: 20-25 টাকা পিস

বরবটি: 20 টাকা কিলো

ধনেপাতা: 10 টাকা আঁটি

পুই শাক: 8 টাকা আঁটি

লাল শাক: 5 টাকা আঁটি

পাটশাক: 5 টাকা আঁটি।

কাঁচালঙ্কা: প্রতি কিলো 80-100 টাকা

পাতিলেবু: 2 টাকা পিস



মাছ



রুই: প্রতি কিলো 110-140 টাকা (গোটা)

রুই: প্রতি কিলো 140-190 টাকা (কাটা)

কাতলা: প্রতি কিলো 220-270 টাকা (গোটা)

কাতলা: প্রতি কিলো 280-320 টাকা (কাটা)

ভেটকি: প্রতি কিলো 400-500 টাকা

ইলিশ: (500-750 গ্রাম) 550-600 টাকা কিলো

তেলাপিয়া: প্রতি কিলো 120-140 টাকা

ভোলা: প্রতি কিলো 150-170 টাকা

ট্যাংরা: 300-400 টাকা কিলো

মৌরোলা: 250-300 টাকা

পাবদা: 350-400 টাকা

পার্শে: 250-300 টাকা

গলদা চিংড়ি: প্রতি কিলো 400-500 টাকা

বাগদা চিংড়ি: প্রতি কিলো 500-600 টাকা



মাংস



মুরগি: প্রতি কিলো 130-150 টাকা (গোটা)

মুরগি: প্রতি কিলো 190-220 টাকা (কাটা)

পাঁঠা বা খাসি: প্রতি কিলো 550-620 টাকা



ডিম



পোল্ট্রি: 11 টাকা জোড়া

দেশি মুরগি: 18 টাকা জোড়া

হাঁস: 16 টাকা জোড়া