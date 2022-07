কলকাতা, 27 জুলাই: ইডির তলবে আজ সকালেই সল্টলেকে সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছলেন মানিক ভট্টাচার্য (Manik Bhattacharya will Present Before ED at CGO Complex in Primary TET Corruption Case) ৷ তাঁকে আজ বেলা 12টার মধ্যে তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল ৷ সময়ের আগেই তিনি ইডি দফতরে পৌঁছে যান ৷

এর আগে মানিক ভট্টাচার্যকে তাঁর বাড়িতে একদফা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন ইডি আধিকারিকরা ৷ এ বার তাঁকে সল্টলেকে সিজি ও কমপ্লেক্সে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ৷ প্রসঙ্গত, প্রাথমিকের টেট দুর্নীতিকাণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সিবিআই ৷ যেখানে একাধিক আর্থিক তছরুপের তথ্যপ্রমাণ হাতে আসে সিবিআই-এর ৷ তার পরেই ইডিকে সেই সংক্রান্ত তদন্ত হস্তান্তর করে সিবিআই ৷

মানিক ভট্টাচার্যের বাড়িতে এর আগে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা তল্লাশি চালিয়েছিল ৷ সেই তল্লাশি অভিযানে একাধিক নথিপত্র-সহ বেশকিছু সিডি উদ্ধার হয়েছিল ৷ সেই নথিগুলি থেকেই ইডি আধিকারিকরা জানার চেষ্টা করছেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা নিয়োগে দুর্নীতির সঙ্গে মানিক ভট্টাচার্য যুক্ত রয়েছেন কি না ! মানিক ভট্টাচার্যকে তাঁর বাড়িতে 8 ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি ৷ তার পর মঙ্গলবার মানিক ভট্টাচার্যকে আজ সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্স ইডি দফতরে ডেকে পাঠায় ইডি ৷

ইডি সূত্রে খবর, মানিক ভট্টাচার্যকে আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ৷ প্রয়োজনে তাঁর বয়ানও রেকর্ড করা হবে ৷ সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার ভিডিয়োগ্রাফি করা হবে বলে জানা যাচ্ছে ৷ মানিক ভট্টাচার্যের বাড়ি থেকে যে নথি পাওয়া গিয়েছে, সেই নথিপত্র দেখিয়েই তাঁকে প্রশ্ন করা হতে পারে ৷