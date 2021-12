কলকাতা, 23 ডিসেম্বর : আগামীকাল ঋষি অরবিন্দের 150 বছর উদযাপন নিয়ে বৈঠক ডেকেছে কেন্দ্রীয় সরকার (Celebration of 150th Birth Anniversary of Rishi Aurobindo) । বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । তবে এই বৈঠকে রাজ্যের প্রতিনিধিরা থাকলেও থাকবেন না রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata will not attend the meeting convened by Narendra Modi) ।

বৃহস্পতিবার নবান্নে স্বাধীনতার 75 বছর উপলক্ষে রাজ্যের কর্মসূচি নিয়ে বৈঠক ছিল । এই বৈঠকে ঋষি অরবিন্দের 150 বছর উদযাপনের বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হয় । কাজেই মুখ্যমন্ত্রী মনে করছেন, শুক্রবারের বৈঠকে নতুন করে এই নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই । শুধু তাই নয়, এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর আদৌ বক্তব্য রাখার সুযোগ থাকবে কিনা, তা স্পষ্ট নয় । ফলেই বৈঠকে থাকছেন না মমতা । এদিন নবান্নের বৈঠক চলাকালীন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত জানিয়ে দেওয়ার জন্য বলেন মুখ্যমন্ত্রী ।

আরও পড়ুন : Modi Mamata nexus in RSS Mouthpiece : আরএসএস মুখপত্রে মোদি-মমতা যোগের ইঙ্গিত

এদিন মমতা বলেন, ‘‘বৃহস্পতিবারের বৈঠকেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে । অতএব একই বিষয় নিয়ে আবার আলোচনা অর্থহীন ।’’ একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, ঋষি অরবিন্দের 150 বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলি কেন্দ্রকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয় ৷ কেন্দ্র তার মতো করে দিনটি উদযাপন করলেও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ঋষি অরবিন্দের জন্মের 150 বছর পূর্তি অনুষ্ঠান রাজ্য সরকার নিজের মতো করেই করবে । এক্ষেত্রে রাজ্যের তরফে একটি বিশেষ কমিটিও গঠন করা হয়েছে । সেই কমিটির নেতৃত্বেই হবে অরবিন্দের জন্মের 150 বছর পূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান।