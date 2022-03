কলকাতা, 2 মার্চ : কেন্দ্রীয় সরকার আগে থেকে উদ্যোগী হলে দেশের ছেলেমেয়েগুলোকে এভাবে বাঙ্কারে রাত কাটাতে হত না, কিংবা খাবারের খোঁজে বেরিয়ে প্রাণ হারাতে হত না ৷ পাশে থাকার বার্তা দিয়েও বারাণসী উড়ে যাওয়ার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে গেলেন ইউক্রেন থেকে দেশের পড়ুয়াদের ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কেন্দ্রের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট তিনি। 108 পৌরসভায় নির্বাচনে তৃণমূলের বিপুল জয়ের খবর নিয়েই নির্বাচনী প্রচারে উত্তরপ্রদেশ রওনা হলেন তৃণমূল সুপ্রিমো (Mamata Banerjee will campaign for Samajwadi Party in UP tomorrow) ৷

রওনা হওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মমতা জানান, দু'বছর কোভিডের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পর নতুন করে কোনও যুদ্ধের পক্ষে নন তিনি। এই পরিস্থিতিতে বিদেশ নীতি নিয়ে কেন্দ্রের সমালোচনা করারও পক্ষপাতী নন তৃণমূল সুপ্রিমো। তবে ইউক্রেন থেকে পড়ুয়াদের উদ্ধারের জন্য বিমান পাঠিয়ে যেভাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভাষণ দিচ্ছেন তাতে আপত্তি রয়েছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর। এদিন সরাসরি বিরোধিতা না-করলেও কেন্দ্রীয় সরকারের দূরদর্শিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মমতা (Mamata slams Central Government before fly to Varanasi)। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকার যখন পড়ুয়াদের ফিরিয়ে আনার জন্য সময় পেয়েছে, তারপরও এত দেরি হওয়ায় কেন্দ্রের সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷

মমতা বলেন, "আমি বিদেশ নীতি নিয়ে বলতে চায় না। আমরা একসঙ্গে কাজ করতে চাই। কিন্তু কোথাও গিয়ে রাজনৈতিক কারণে ভারতের পড়ুয়ারা সমস্যায় পড়েছে। সরকার যখন যুদ্ধ সম্পর্কে আগে থেকে সব জানত, তাহলে কেন ভারতের পড়ুয়াদের ফেরানো হল না ? এটা অবহেলা, আর অবহেলাটা অপরাধ।"

এখানেই শেষ নয় ৷ আরও একধাপ এগিয়ে মমতা বলেন, "প্রধানমন্ত্রী তিন মাস আগে থেকে সব জানতেন। তাহলে কেন ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেননি ছাত্রদের? তাহলে ছেলেমেয়েদের বাঙ্কারে থাকতে হত না, খাবারের জন্য কাঁদতে হত না, খাবার খুঁজতে বেরিয়ে মৃত্যুও হত না।" ইউক্রেন থেকে পড়ুয়া তথা নাগরিকদের ফেরানো সরকারের কর্তব্য বলে মনে করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের বদলে অন্য কেউ থাকলেও একই দায়িত্ব পালন করত বলেই মত মমতার। কিন্তু যেভাবে বিষয়টি নিয়ে প্রচার করা হচ্ছে তাতে বেজায় অসন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্রী।