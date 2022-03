কলকাতা, 22 মার্চ : রামপুরহাট কাণ্ডে ভিডিও বিবৃতি প্রকাশ করে উষ্মা প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের (Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) । এই ঘটনা নিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিব হরেকৃষ্ণ দ্বিবেদীর থেকে রিপোর্ট চেয়েছেন তিনি । মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজ্যপালের বক্তব্যকে অসাংবিধানিক অভিযোগ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) । রামপুরহাট-কাণ্ড নিয়ে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ তিনি । আর সে কারণেই রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানকে চিঠি লিখে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী (Mamata Sends Letter to Governor to Condemn Dhankhar Comment on Rampurhat Incident) ।

এ দিন চিঠিতে তিনি লিখেছেন, ‘‘রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আপনার মন্তব্য অসাংবিধানিক । রামপুরহাটের ঘটনা অত্যন্ত স্পর্শকাতর । ঘটনার পরেই রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করেছে । স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে কর্তব্যরত অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি সিট গঠন করা হয়েছে । এখনও পর্যন্ত 10 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । ঘটনাস্থলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে । জেলাশাসক-সহ জেলা পুলিশের পদস্থকর্তারা ঘটনাস্থলে রয়েছেন ।’’ জড়িতদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে রাজ্য পুলিশের ডিজিকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও ওই চিঠিতে রাজ্যপালকে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷

তিনি আরও লিখেছেন, ‘‘আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে এই ঘটনায় তৃণমূলের একজন কর্মী, যিনি আবার পঞ্চায়েতের উপপ্রধান, তাঁর ওপর অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা নৃশংস হামলা চালিয়েছে । হামলায় তাঁর মৃত্যুও হয়েছে । দুষ্কৃতীরা কোন রাজনৈতিক দলের, তা তদন্ত করে দেখা হবে । তাছাড়া সেখানে বেশ কয়েকটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটে । তাতে বেশ কয়েকজন প্রাণ হারিয়েছেন । কোনওভাবেই এটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে রাজ্যের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করতেই পরিকল্পনা করেই এই হামলা চালানো হয়েছে । তদন্তে স্পষ্ট হয়ে যাবে, কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত আর তাদের উদ্দেশ্যই বা কি ?’’

পাশাপাশি রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছেন, ‘‘এই ধরনের ঘটনা অত্যন্ত স্পর্শকাতর । এই সব ঘটনার ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি এবং অনভিপ্রেত মন্তব্য না হওয়াই বাঞ্ছনীয় । যদিও আপনি আপনার টুইটার হ্যান্ডেলে এই ঘটনা নিয়ে মন্তব্য করেছেন, যার উদ্দেশ্য এমন একটা ভাবমূর্তি তৈরি করা যাতে স্পষ্ট হয় এই রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই । সাংবিধানিক পদ থেকে এই ধরনের মন্তব্য অনভিপ্রেত, অনাকাঙ্খিত, এবং দুর্ভাগ্যজনক ।’’

প্রসঙ্গত, সোমবার রাতে বীরভূমের রামপুরহাট 1 নম্বর ব্লকের বরিশাল গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপপ্রধান ভাদু শেখের খুনের ঘটনার পর উত্তপ্ত হয় ওই এলাকার রাজনীতি (TMC Leader Murdered at Rampurhat) । পুলিশের তরফ থেকে বলা হয়, এই ঘটনায় আগুন লেগে পুড়ে গিয়েছে সাতটি বাড়ি । ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 8 জনের মৃত্যুর খবর এসেছে (Few People Allegedly Brunt Alive at Rampurhat) । এই ঘটনা নিয়েই মধ্যেই উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি । শাসক এবং বিরোধীদের চাপানউতোর চলছে ।

এরই মধ্যে টুইট করে সরকারকে বিঁধেছেন রাজ্যপাল । তিনি লিখেছেন, ‘‘বীরভূমের রামপুরহাটে যে ঘটনা ঘটেছে তা স্পষ্ট করে রাজ্যে হিংসার রাজনীতি চলছে ও জনগণ আইনশৃঙ্খলাহীনতায় ভুগছে । ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় আট জনের মৃত্যু হয়েছে আমি জরুরি ভিত্তিতে রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাজ থেকে রিপোর্ট তলব করছি । প্রয়াতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল ।’’

