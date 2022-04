কলকাতা, 4 এপ্রিল : জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে ফের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee Slams Centre over Fuel Price Hike) ৷ জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে দেশে অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি ৷ তাই তিনি এই ইস্যুতে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার দাবি তুলেছেন (Mamata demands All Party Meet to Tide over Economic Crisis in India) ৷

তাঁর অভিযোগ, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি রুখতে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও পরিকল্পনা নেই (Mamata Alleged that Modi Govt Has no plan to curve Fuel Price Hike) ৷ এই সংকটের জন্য বিজেপিই দায়ী ৷ উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে জেতার পর সেখানকার মানুষকে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি বিজেপি সরকার উপহার হিসেবে দিল বলেও এদিন কটাক্ষ করেন মমতা ৷

সোমবার নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি এই কথা বলেছেন ৷ পাশাপাশি তিনি সরব হয়েছেন অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির উপর কেন্দ্রীয় সংস্থা দিয়ে হেনস্থা করার অভিযোগ ৷ তাই বিজেপিকে তাঁর পরামর্শ, বিরোধী দলগুলির উপর সিবিআই ও ইডি দিয়ে হেনস্থা না করে কেন্দ্রের উচিত অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলা করার জন্য সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা ৷

