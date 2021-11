কলকাতা, 30 নভেম্বর : শিল্প সম্মেলনে যোগদান করতে বাণিজ্যনগরীর উদ্দেশে রওনা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ যাওয়ার আগে জানিয়ে গেলেন, এবারের সফরে তিনি যাবেন সিদ্ধি বিনায়ক দর্শনে ৷ বৈঠক করবেন এনসিপির শরদ পাওয়ার ও শিবসেনার আদিত্য ঠাকরের সঙ্গে ৷

গত সপ্তাহে নয়াদিল্লিতে ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সফর শেষের আগের দিনই জানিয়েছিলেন যে 30 নভেম্বর তিনি মুম্বই সফরে যাবেন ৷ সেই মতো তিনি এদিন মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা দেন ৷ তার আগে কলকাতা বিমানবন্দরের বাইরে তিনি জানান, মুম্বইয়ে তরুণ শিল্পপতিদের সম্মেলনে যোগ দিতে মুম্বইয়ে যাচ্ছেন ৷ তাছাড়া বাংলার শিল্প সম্মেলনের জন্যও তিনি শিল্পপতিদের আমন্ত্রণ জানাবেন ৷

করোনা পরিস্থিতি বন্ধ ছিল বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট বা বিজিবিএস ৷ সেই সম্মেলন এবার শুরু হচ্ছে ৷ কিন্তু করোনার ভয় যে এখনও যায়নি সেকথা মনে করিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি জানান, মহামারীর ভয়ে কিছু না করলে অর্থনীতি তো থেমে থাকবে না ৷ তাই সমস্ত নিয়ম মেনে সম্মেলন হবে৷ মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে ৷

এই সফরে প্রশাসনিক কর্মসূচির সঙ্গে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনও করবেন মমতা ৷ আগে তিনি জানিয়েছিলেন যে মুম্বইয়ে শিবসেনার নেতা তথা ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে দেখা করবেন ৷ কিন্তু এদিন মমতা জানান, উদ্ধব অসুস্থ ৷ তাই চিকিৎসকদের পরামর্শ মতো তিনি (উদ্ধব) কারও সঙ্গে দেখা করছেন না ৷ তাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন আদিত্য ঠাকরে (Mamata Banerjee to meet Aditya Thackeray during Mumbai visit) ৷ অন্যদিকে আগামিকাল এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ারের সঙ্গে দেখা করবেন মমতা (Mamata Banerjee to meet sharad pawar during Mumbai visit) ৷

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এছাড়াও এবার তিনি মুম্বইয়ে পুলিশ মেমোরিয়াল যাবেন ৷ দর্শক করবেন সিদ্ধিবিনায়কও ৷ তাছাড়া মুম্বইয়ে নাগরিক সমাজের সঙ্গেও বৈঠক রয়েছে ৷