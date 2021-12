পানাজি, 14 ডিসেম্বর : একুশের নির্বাচনে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বেঁধেছে বাংলা। এবার আপনাদেরও বাঁধতে হবে। মঙ্গলবার গোয়ার আসোনোরার সভা থেকে এভাবেই সেরাজ্যের দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উৎসাহিত করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee encourages TMC workers in Goa from Assonora meeting)। মূলত এই সভা থেকে বাংলা এবং গোয়ার সংস্কৃতির যে সাযুজ্য তাকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন মমতা। একইসঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন কাউকে বিনা লড়াইয়ে এক ইঞ্চি মাটি ছাড়বে না তৃণমূল। প্রসঙ্গত মঙ্গলবারই ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোয়া সফরের শেষ দিন (Tuesday was the last day off Mamata Banerjee's Goa visit)।

শেষদিনের সভা থেকেই বিধানসভা ভোটের দামামা বাজিয়ে দিলেন মমতা। এ দিনের সভায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল বিজেপি (Mamata Banerjee attacks BJP from Assonora meeting)। বিশেষ করে তাঁর আক্রমণের কেন্দ্রে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ভোট আসলেই মোদিজি গঙ্গাস্নানে যান। উত্তরাখণ্ডের মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন। কিন্তু অন্য সময় কোথায় থাকেন?' তৃণমূল সুপ্রিমো আরও বলেন, "গঙ্গা আমাদের সবার কাছে পবিত্র। সেই গঙ্গাকে দূষিত করেছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। কোভিড কালে গঙ্গার জলে মৃতদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।" পদ্ম শিবিরকে খোঁচা দিয়ে মমতার আরও দাবি, "ভোটের সময় গঙ্গা স্নান, আর করোনাকালে দেহ ভাসান এসব কি মেনে নেবে না আপনারা! আমরা গঙ্গাকে মা হিসাবে দেখি। সেই গঙ্গায় বিজেপি করোনায় মৃত মানুষের দেহ ভাসিয়ে মাকে অপবিত্র করেছে।"

সম্প্রতি গোয়া ফরওয়ার্ড পার্টি ছেড়ে প্রাক্তন বিধায়ক কিরণ কন্দলকর এবং তাঁর স্ত্রী কবিতা কন্দলকর যোগ দিয়েছেন তৃণমূলে। এদিন তাঁদেরই আয়োজিত সভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গোয়ার সাধারণ মানুষকে বিজেপির বিরুদ্ধে একজোট হওয়ার ডাক দিয়েছেন। স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেছেন, "আমি এখানে ভোট ভাগ করতে আসিনি বরং বিজেপির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই করতে এসেছি।" মমতার কথায়, "গোয়া সংগ্রামের মাটি। এই গোয়ার মাটি থেকেই বিজেপির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে।" তিনি আরও জানান, তৃণমূলের নেতারা ভিন রাজ্য থেকে এসে গোয়া শাসন করবে না। গোয়া শাসন করবে গোয়ার ভূমিপুত্ররাই। আমরা শুধু গোয়ার উন্নয়ণে সহায়কের ভূমিকা পালন করতে চাই।

আর তৃণমূল সুপ্রিমোর গোয়া সফরকে বিজেপির কটাক্ষেরও জবাব দেন মমতা ৷ তিনি বলেন, "যদি একজন গুজরাতি দেশ শাসন করতে পারেন। গোটা দেশে গিয়ে রাজনীতি করতে পারেন। তাহলে একজন বাঙালি কেন গোয়ায় আসতে পারবে না।" জাতীয় সংগীত লিখেছেন একজন বাঙালি। তা যদি গোটা দেশের মানুষ গ্রহণ করে। তাহলে বাঙালিকে কেন গোয়ায় বহিরাগত বলা হবে? প্রশ্ন তোলেন মমতা ৷