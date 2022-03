বারাণসী, 2 মার্চ : পৌরভোটে দলের ল্যান্ডস্লাইড ভিকট্রিকে বাংলার মানুষের আশীর্বাদ আখ্যা দিয়ে সন্ধেয় বারাণসীর বিমানে উঠেছিলেন ৷ কিন্তু নরেন্দ্র মোদির গড়ে পৌঁছে অভিজ্ঞতা সুখের হল না বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ আগামিকাল অখিলেশ যাদবের হয়ে প্রচারে ঝড় তোলার আগে বুধবার সন্ধেয় দশাশ্বমেধ ঘাটে আরতি দর্শনের কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর ৷ কিন্তু বারাণসীর চেতগঞ্জ থেকে ঘাটে পৌঁছনোর পথে মমতার কনভয়কে কালো পতাকা দেখান বিজেপির (হিন্দু যুব বাহিনী) কর্মী-সমর্থকেরা ৷ দেওয়া হয় গো-ব্যাক স্লোগানও (Go Back slogan to Mamata Banerjee in Varanasi) ৷

আর এই ঘটনায় মমতার দু'দিন ব্যাপী উত্তরপ্রদেশের সফরের তাল কাটে শুরুতেই ৷ যদিও তাতে দমে যাওয়ার পাত্রী ছিলেন না বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ৷ কনভয় থেকে নেমে জয় বাংলা, জয় ইউপি, জয় হিন্দ স্লোগান তুলে তিনি বলেন, "আমি ফিরে যাওয়ার জন্য আসিনি ৷ বিজেপি যেভাবে আমাকে স্বাগত জানিয়েছে তাতে ওদের মধ্যে হেরে যাওয়ার ভয় স্পষ্ট ৷" এরপর দশাশ্বমেধ ঘাটে পৌঁছে সকলকে অবাক করে দেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ৷

দশাশ্বমেধ ঘাটের সিঁড়িতে বসেই আরতি দেখলেন মমতা

নিয়মের বেড়াজাল তোয়াক্কা না-করেই ঘাটের সিঁড়িতে আরতি দেখতে বসে পড়েন তিনি (Mamata Banerjee attends Ganga Aarti at Dashashwamedh Ghat in varanasi) ৷ আগামিকাল বারাণসীতে অখিলেশ যাদবের সমর্থনে জনসভা করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee along with Akhilesh Yadav will address a public rally in Varanasi tomorrow) ৷ শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সমাজবাদী পার্টি-এসবিএসপি জোটের প্রার্থীর সমর্থনে জনসভায় উপস্থিত থাকবেন এসবিএসপি প্রধান ওমপ্রকাশ রাজভর এবং সাধারণ সচিব অরবিন্দ রাজভর ৷ আগামী 7 মার্চ সপ্তম তথা শেষ দফায় উত্তরপ্রদেশের 9টি জেলার 54টি বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচন ৷