কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: গত 13 সেপ্টেম্বর বিজেপি'র নবান্ন অভিযান (BJP Nabanna Abhijan) কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া উত্তেজনা ও কলকাতা পুলিশের সেন্ট্রাল ডিভিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার দেবজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে শারীরিক হেনস্থার ঘটনায় অবশেষে গ্রেফতার হল মূল অভিযুক্ত । ধৃতের নাম রাজকুমার মাইতি । সে বর্তমানে দমদমে থাকলেও তার আদি বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরে । সেখান থেকেই তাকে বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেফতার করেছেন কলকাতা পুলিশের গুন্ডা দমন শাখার গোয়েন্দারা (main accused arrested in police harassment case during Nabanna Abhijan) ।

আরও পড়ুন: গরুপাচার কাণ্ডে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির যোগ মিলল সিআইডি তদন্তে

পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার পর যাতে তাঁকে চেনা না-যায় সে জন্য রাজকুমার চুল, দাড়ি কামিয়ে ফেলেন । ঘটনার পর পূর্ব মেদিনীপুরে নিজের বাড়িতে আত্মগোপন করেছিলেন। গ্রেফতার করা হয়েছে এই ঘটনায় অপর এক অভিযুক্ত বিকাশ ঘোষকে । জানা গিয়েছে, এই বিকাশ ঘোষও ঘটনার পরেই মাথার চুল, দাড়ি, গোঁফ কামিয়ে ফেলেছিলেন । মূলত পুলিশের হাত থেকে বাঁচতেই নিজেদের সাজ-সজ্জার পরিবর্তন করেছিলেন এই অভিযুক্তরা । কিন্তু তাতে শেষরক্ষা হল না ৷

ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে এই ঘটনায় আর কারা কারা যুক্ত ছিল, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ৷ ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির 307 ধারায় খুনের চেষ্টার মামলা রুজু করেছে পুলিশ । উল্লেখ্য, গত 13 সেপ্টেম্বর বিজেপি'র ডাকা নবান্ন অভিযানকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে হাওড়া ময়দান এবং কলকাতার একাংশ । এমজি রোডে পুলিশের একটি পিসিআর ভ্যানে ভাঙচুর করে তাতে অগ্নিসংযোগও করা হয় ওই দিন (Police PCR Van Set on fire in Kolkata on the day of Nabanna Abhijan) । এছাড়াও কলকাতা পুলিশের সেন্ট্রাল ডিভিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার দেবজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক পেটানো হয় বলে অভিযোগ ।