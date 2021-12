কলকাতা, 8 ডিসেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আদানি গোষ্ঠীর প্রধান গৌতম আদানির বৈঠকের পর থেকেই এই নিয়ে সরব হয়েছে রাজ্যের বিরোধীরা ৷ মোদি ঘনিষ্ঠ আদানি শিল্পগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তোপ দাগা তৃণমূলের সঙ্গে তাদের নতুন কোনও সমীকরণ তৈরি হল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে ৷ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আদানিদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সরব তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র (Mahua Moitra writes letter to SEBI against Adani) কি তবে তাঁর আগের টুইটগুলি মুছে ফেলবেন, এই প্রশ্ন তুলেছিলেন সিপিআইএম নেতা মহম্মদ সেলিম ৷ কৃষ্ণনগরের সাংসদ (Mahua Moitra writes letter to SEBI) দাবি করেছিলেন যে, তিনি কোনও টুইট মোছেননি ৷ এরই মধ্যে তিনি ফের সরব হলেন আদানিদের বিরুদ্ধে ৷ তারা তাদের বেআইনি মালিকানাকে বৈধ করতে চাইছে বলে অভিযোগ করে সেবিকে চিঠি লিখেছেন মহুয়া মৈত্র ৷

টুইটারে তাঁর লেখা সেই চিঠির প্রথম পাতাটি তুলে ধরেছেন তৃণমূল সাংসদ (Mahua Moitra against Adani) ৷ তিনি ক্যাপশনে (Mahua Moitra Tweet) লিখেছেন, "আদানি পাওয়ারের ডি-লিস্টিংয়ে অনিয়মের (irregularities in de-listing of Adani Power) কথা তুলে ধরে সেবি চেয়ারম্যানের কাছে আমার চিঠি ৷"

এক্সচেঞ্জ থেকে তাদের শেয়ার ডি-লিস্ট করা অর্থাৎ তালিকার বাইরে বের করে দেওয়ার জন্য সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার (সেবি) কাছে প্রস্তাব দিয়েছিল আদানি পাওয়ার লিমিটেড ৷ এরপরই সেবির নজরে পড়ে তারা ৷ গোটা বিষয়টি পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে দেখছে সেবি ৷ এই প্রসঙ্গ টেনেই সেবিকে চিঠি লিখে আদানিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন মহুয়া ৷

আরও পড়ুন: Mahua Moitra Tweet Controversy : আদানিদের নিয়ে করা পুরনো টুইট মোছেননি, দাবি মহুয়ার

চিঠিতে তিনি মূলত দুটি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ৷ তাঁর অভিযোগ, আদানি পাওয়ার লিমিটেডের চারটি বেআইনি মালিকানাধীন সম্পত্তিকে বৈধ করার চেষ্টায় গোপন লেনদেন করেছে আদানি গোষ্ঠী ৷ এপিএল-এর ডি-লিস্টিং-এর মাধ্যমে সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডারদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তৃণমূল সাংসদ ৷ সেই কারণেই অস্বাভাবিক ভাবে কোম্পানির শেয়ার পড়ে গিয়েছে বলে দাবি তাঁর ৷ এপিএল-এর ডি-লিস্টিং-এর মাধ্যমে আদানি গোষ্ঠী সেবির নিয়ম ভেঙেছে বলে অভিযোগ করেছেন মহুয়া মৈত্র ৷

আরও পড়ুন : Mahua Moitra on Goa Politics : গোয়ায় সমস্ত রাজনৈতিক দলেরই বিজেপির সঙ্গে আঁতাত রয়েছে, দাবি মহুয়ার

সেবির তদন্ত শুরু হওয়ার পরই সাংঘাতিক পড়ে যায় আদানি পাওয়ার লিমিটেডের শেয়ার ৷ গত জুন মাসে তার দর ছিল 155.8 টাকা ৷ অথচ অগস্টেই তা নেমে যায় 88.75 টাকায় ৷ যে কোটি কোটি শেয়ারহোল্ডার নিজেদের কষ্টার্জিত টাকা এপিএল-এ লগ্নি করেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে বলে চিঠিতে অভিযোগ করেছেন মহুয়া মৈত্র ৷

আরও পড়ুন : Babul Supriyo-Mahua Moitra : তিক্ততা ভুলে সৌজন্য বিনিময় মহুয়া-সুপ্রিয়'র