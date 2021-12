কলকাতা, 5 ডিসেম্বর : বরাবরই আদানি শিল্পগোষ্ঠীর অন্যতম বড় সমালোচক থেকেছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র (Mahua Moitra on Adani Group) ৷ অথচ, দিনকয়েক আগেই বাংলায় এসে তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করে গিয়েছেন আদানি গোষ্ঠীর প্রধান গৌতম আদানি (Mamata Banerjee meeting with Goutam Adani) ৷ শুধু তাই নয়, আগামী দিনে রাজ্যে বিনিয়োগের ব্যাপারেও আগ্রহ দেখিয়েছেন তিনি ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদানিকে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে (Bengal Global Business Summit) আমন্ত্রণও জানিয়েছেন ৷ খুব স্বাভাবিকভাবেই মোদি ঘনিষ্ঠ এই শিল্পপতির সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্কের উন্নতির পর বিরোধী দল সিপিএমের প্রশ্নের মুখে পড়েছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র (Mahua Moitra Tweet Controversy) ৷ সিপিএম পলিটব্যুরোর সদস্য তথা প্রাক্তন সাংসদ মহম্মদ সেলিম মহুয়ার পুরনো টুইট তুলে ধরে প্রশ্ন করেছেন, আদানিকে নিয়ে তাঁর পুরনো টুইটগুলি কি মুছে ফেলবেন মহুয়া (Mohammed Salim targets Mahua Moitra on Adani Issue) ?

মহুয়া মৈত্রের পুরনো 10টি টুইট তুলে ধরে সেলিম লিখেছিলেন, ‘‘এই টুইটগুলি মুছে দেওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা ৷’’ এবার দেখা যাক কী রয়েছে মহুয়ার সেই টুইটে ৷ 27 জুনের টুইটে মহুয়া লিখেছিলেন, ‘‘দু’সপ্তাহ কেটে গিয়েছে ৷ আমরা এখনও জানি না, আদানির কাছে কার টাকা রয়েছে ৷’’ 19 জুলাইয়ের টুইটে মহুয়া লিখেছিলেন, ‘‘মন্ত্রী সংসদে বলছেন, সেবি তদন্ত করছে ৷ আদানি বলছেন, সেবি-র কাছ থেকে কোনও নোটিশ পাননি ৷ মন্ত্রী বলছেন, ডিআরআই তদন্ত চলছে ৷ আদানি বলছেন, ডিআরআই কোনও অন্যায় খুঁজে পায়নি ৷ আমরা কাকে বিশ্বাস করব ?’’ এরপর 22 জুলাইয়ের টুইটে মহুয়া মৈত্র আদানির বিরুদ্ধে সরাসরি বেনামী সম্পত্তি ও প্রতারণার অভিযোগ তুলেছিলেন ৷ তাৎপর্যপূর্ণভাবে তথাকথিত মোদি ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত সেই আদানির সঙ্গেই বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা করেছেন তৃণমূল নেত্রী ! এবার মহুয়া মৈত্র কি মুছে ফেলবেন আগের সেইসব টুইট, প্রশ্ন তুলছে বাম নেতৃত্ব ৷

শুধুমাত্র সিপিএম নেতৃত্বই নয়, সোশ্যাল মিডিয়ায় নেটিজেনরাও বলছেন, তৃণমূলের সঙ্গে আদানির নয়া সমীকরণের ইঙ্গিত পেয়েই পাল্টি খেয়েছেন মহুয়া ! আসলে শুক্রবার সকাল থেকে ‘টুইট মোছা’র প্রশ্নে জেরবার কৃষ্ণনগরের সাংসদ ৷ ঘন ঘন মোবাইলের এসএমএস টোন বেজেই চলে তাঁর ৷ বিরক্ত মহুয়া শেষ পর্যন্ত টুইটারেই সকলের কৌতূহল দূর করেন ৷ তৃণমূল সাংসদ লেখেন, ‘‘আমি কোনও টুইট মুছিনি ৷’’

টুইটে মহুয়া জানান, একটি সংবাদ সংস্থা থেকে তাঁকে ফোন করা হয়েছিল ৷ তারা জানতে চেয়েছিল, মহুয়া কোনও টুইট মুছে ফেলেছেন কিনা ! মহুয়ার দাবি, তিনি তাঁর পুরনো কোনও টুইটই মুছে ফেলেননি ৷ এরপরও অবশ্য কয়েকজন মহুয়ার অবস্থান নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন ৷ তাঁদের উদ্দেশ্য মহুয়ার বার্তা, প্রয়োজনে তাঁরা সাংসদের করা পুরনো টুইটগুলি একবার দেখে নিতে পারেন ৷ এই প্রসঙ্গে এক নেটিজেনের প্রশ্ন, ‘‘এরপরও কি আপনি আদানিদের নিয়ে এমন টুইট করবেন ?’’ জবাবে মহুয়া লেখেন, ‘‘সেটা জানার জন্য আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে ৷’’