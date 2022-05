কলকাতা, 30 মে : প্রকাশিত হল এবছরের মাদ্রাসা পরীক্ষার ফলাফল (Madrasa Results 2022) । পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে যে এবার শীর্ষে রয়েছে ছাত্রীরা (Girl Students are ahead of Boys in Madrasa Exam Results 2022) ৷

সোমবার পর্ষদের তরফে এক সাংবাদিক বৈঠকে 2022 সালের হাই-মাদ্রাসা, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয় । পর্ষদের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, হাই মাদ্রাসার ক্ষেত্রে পাসের হার হল 87.02 শতাংশ, আলিম পরীক্ষায় পাসের হার 89.67 এবং ফাজিলে পাসের হার 90.63 শতাংশ ।

এবার পরীক্ষা নেওয়ার 40 দিনের মাথায় প্রকাশ হল ফলাফল । তিনটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ফলাফল জানতে পারবে পড়ুয়ারা ৷ ওয়েবসাইটগুলি হল - www.wbbme.org , www.wbresults.nic.in , www.exametc.com ৷ এছাড়া এসএমএসের মাধ্যমেও পরীক্ষার ফলাফল জানা যাবে বলে পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে ৷

তারা আরও জানিয়েছে যে আজ থেকেই সব হাই-মাদ্রাসা ও সিনিয়র মাদ্রাসার প্রধানদের মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের আঞ্চলিক অফিসগুলির বিতরণ কেন্দ্র থেকে মার্কশিট ও সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে ।

