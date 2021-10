কলকাতা, 21 অক্টোবর : একশো কোটি ভ্যাকসিন ডোজের উদযাপনে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আলোকিত হল কলকাতার 'কারেন্সি বিল্ডিং' (Currency Building) ও 'মেটকাফ হল' (Metcalf Hall) ৷ দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্থা 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া' বা এএসআই-এর (Archaeological Survey of India, ASI) উদ্যোগে দেশের 100টি ঐতিহ্যপূর্ণ মনুমেন্টে (Heritage Monument) এদিন সন্ধ্যায় জাতীয় পতাকার রঙের আলোয় সাজানো হল ৷ এর মধ্যে রয়েছে কলকাতার দু'টি ঐতিহ্যপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থল, যা ইউনেসকোর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট'-এর তালিকাভুক্ত ৷

100টি ঐতিহ্যপূর্ণ মনুমেন্টের মধ্যে 17টি ইউনেসকো স্বীকৃত (UNESCO World Heritage Sites) 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট' রয়েছে ৷ নয়াদিল্লির লালকেল্লা (Red Fort, New Delhi), কুতুব মিনার (Qutub Minar, New Delhi), হুমায়ুনের সমাধি (Humayun Tomb, New Delhi), তুঘলকাবাদ ফোর্ট (Tughlaqabad Fort, New Delhi), পুরানা কিলা (Purana Qila, New Delhi), আগ্রার ফতেহপুর সিক্রি (Fatehpur Sikri, Agra), তেলাঙ্গানার রামাপ্পা মন্দির (Ramappa Temple, Telangana), কর্নাটকের হাম্পি (Hampi, Karnatak), গুজরাতের ধোলাভিরা (Dholavira, Gujarat), লাদাখের লে প্যালেস (Leh Palace, Ladakh), মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহো (Khajuraho temples, Madhya Pradesh), হায়দরাবাদের গোলকোন্ডা ফোর্ট (Golconda Fort, Hyderabad) ৷ আর এর সঙ্গে স্থান নিজের জায়গা করে নিয়েছে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের একদা রাজধানী কলকাতার 2টি ঐতিহাসিক জায়গা ৷

তেরঙা আলোয় সেজে উঠেছে হুমায়ুনের সমাধিস্থল

এভাবেই স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত মানুষ, ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার, বিজ্ঞানী, ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক সংস্থা এবং যারা প্যানডেমিকের মোকাবিলায় অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হল ৷ এদিন সকালে কোভিড ভ্যাকসিন ডোজের 100 কোটি গণ্ডি পেরনোর পরই টুইট করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য (Mansukh Mandaviya) দেশবাসীকে অভিনন্দন জানান ৷ ভারত ইতিহাস গড়েছে, জানিয়ে টুইট করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও ৷ সরকারি সূত্র অনুযায়ী, দেশে কোভিড-19 ভ্যাকসিন নেওয়ার সব যোগ্য প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের 75% অন্ততপক্ষে ভ্যাকসিনের 1টি ডোজ পেয়েছেন ৷ আর 31% 2টি ডোজই নিয়েছেন ৷