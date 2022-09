কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বিরোধী শান্তি ও সংহতি দিবসে মিছিল করল ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নসের পশ্চিমবঙ্গ শাখা (left trade unions rally against war in Kolkata)। মূলত রাজ্যের বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলির উদ্যোগে বৃহস্পতিবার রামলীলা ময়দান থেকে মৌলালি-মল্লিক বাজার হয়ে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত মিছিল হয় (Rally Against war in Kolkata)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত 1939 সালের এই দিনটিতেই । জার্মান নাৎসী বাহিনী আক্রমণ করে পোল্যান্ড । বাম শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের কথায়, পোল্যান্ড আক্রমণ আসলে ছিল সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের প্রস্তুতি । 1941 সালের 22 জুন নাৎসী বাহিনীর হাতে আক্রান্ত হয় সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বে ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলনই যুদ্ধোত্তর বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের জমি প্রস্তুত করতে সাহায্য করে । ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করায় সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের নির্ধারক ভূমিকা সমস্ত মহাদেশে শান্তি ও সংহতি আন্দোলনকে শক্তি জোগায় ।

যুদ্ধ বিরোধী শান্তি মিছিল কলকাতার রাজপথে

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর পর্বে সোভিয়েত বিরোধী ষড়যন্ত্র ও ঠান্ডাযুদ্ধের পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতার সূত্রপাত ঘটানোর প্রেক্ষাপটে শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের এক নতুনতর প্রাসঙ্গিকতা তৈরি হয় । বিশ্বজুড়ে শ্রমিকশ্রেণি শক্তি যোগায় শান্তির সংগ্রামে । বিবেকবান বুদ্ধিজীবীরাও এগিয়ে আসেন । 1980 এর দশকের গোড়ায় মার্কিন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগনের আমেরিকা বিশ্বব্যাপী অস্ত্রসজ্জায় আগ্রাসী পদক্ষেপ নিতে শুরু করলে শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে 1 সেপ্টেম্বর দিনটি বিশ্বব্যাপী উদযাপন করার আহ্বান জানায় ট্রেড ইউনিয়নগুলির আন্তর্জাতিক সংগঠন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নস ।

1982 সালের 10-15 ফেব্রুয়ারি কিউবার রাজধানী হাভানায় অনুষ্ঠিত দশম বিশ্বট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ৷ সেখান থেকে পয়লা সেপ্টেম্বর দিনটিকে 'ডে অফ ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাকশনস ফর পিস অ্যান্ড ডিসআর্মামেন্ট' (শান্তি এবং নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে ট্রেডইউনিয়নগুলির কর্মসূচী পালন দিবস) দিবস হিসেবে পালনের ডাক দেয় । এরাজ্যে প্রতি বছরই এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বিরোধী দিবস হিসেবে পালন করে থাকে বাম শ্রমিক সংগঠনগুলি (International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict) ৷