হাওড়া, 29 ডিসেম্বর : শুধু চার পৌরনিগম নয় ৷ হাওড়াতেও দ্রুত করাতে হবে নির্বাচন । বুধবার এই দাবি নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন বামফ্রন্টের কর্মী-সমর্থকরা । রাজ্য নির্বাচন কমিশন অফিসের একটি বিক্ষোভ মিছিলেরও আয়োজন করেন তাঁরা । কিন্তু কমিশনের অফিসের সামনে আসা মাত্রই পুলিশের বাধার মুখে পরতে হয় তাঁদের ৷ এমনকি গ্রেফতারও করা হয় বেশ কিছু বাম কর্মীকে (Police arrest left workers as they were agitating in front of the state election commission) ৷

হাওড়াতে কেন দ্রুত নির্বাচন কেন করানো হচ্ছে না সেই প্রশ্ন আগেও তুলেছিল বাম থেকে বিজেপি সমস্ত বিরোধী দলই । বামফ্রন্টের তরফে এও জানানো হয়েছিল যে, তাদের দাবি মানা না হলে বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সামনে তারা বিক্ষোভ সমাবেশ করবে ৷ সেই মতই আজ বেলা দুটো থেকে জমায়েত শুরু হয় রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সামনে । সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন প্রায় 150 থেকে 200 জন কর্মী সমর্থক । বামেদের দাবি ছিল, সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করাতে ব্যর্থ হয়েছে কমিশন ৷ যদিও রাজ্য নির্বাচন কমিশন অফিসের সামনে আসা মাত্রই পুলিশ বামফ্রন্টের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয় । গ্রেফতার করা হয় বেশ কিছু বাম কর্মীকে ৷

দ্রুত নির্বাচন-সহ একাধিক দাবিতে রাজ্য নির্বাচন কমিশন অফিসের সামনে বিক্ষোভ বামেদের

আরও পড়ুন :বামেদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ সজল ঘোষের

পুলিশের তরফে জানানো হয়, নির্বাচন কমিশনের সামনে লাগু রয়েছে 144 ধারা ৷ তাই কোনওমতেই এখানে কোনও ধরনের জমায়েত করা যাবে না । অন্যদিকে বামফ্রন্ট কর্মীদের দাবি, সকালে আধিকারিকদের সঙ্গে যখন কথা হয় তখন কেউ বলেননি যে এখানে 144 ধারা লাগু রয়েছে । এই গ্রেফতারির প্রতিবাদে আগামীকাল রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদে শামিল হবেন বাম কর্মী সমর্থকরা৷