কলকাতা/হাওড়া, 27 জুলাই: ধর্মতলার গান্ধি মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভরত চাকরি প্রার্থীদের ধরনা মঞ্চে গেলেন বিমান বসু ও সূর্যকান্ত মিশ্র-সহ বাম নেতারা । চাকরি প্রার্থীদের ধরনা বুধবার 500 দিনে পড়ল । এদিন হাওড়া, পার্ক সার্কাস, শিয়ালদা থেকে তিনটি বড় মিছিল করে বামেরা (Top left leaders showed there support to the protesters )।

কলকাতায় বামেদের মিছিল

দুপুর আড়াইটের সময় হাওড়া স্টেশনে জমায়েত করেন হাওড়া ও হুগলির কর্মীরা । এরপর হাওড়া স্টেশনের সামনে থেকে মিছিল রওনা দেন গান্ধি মূর্তির দিকে । কলকাতার কর্মীরা জমায়েত করেন পার্কসার্কাসে । পাশাপাশি কলকাতার পার্শ্ববর্তী উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে জমায়েত করা হয় শিয়ালদহ স্টেশনে । এই তিনটি বড় মিছিল এসে মেশে ধর্মতলায় গান্ধি মূর্তির পাদদেশে ।

হাওড়া থেকে বামেদের মিছিল

হাওড়া জেলা বামফ্রন্টের কনভেনর দিলীপ ঘোষ বলেন, "সমস্তরকমের চুরিতে নাম জড়িয়েছে শাসলদলের । শুধুমাত্র 22কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে । ইডি বলছে একশো কোটি টাকা পর্যন্ত উদ্ধার হতে পারে এই এসএসসি দুর্নীতিতে। অবিলম্বে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পদত্যাগ করা উচিৎ ।" পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগও দাবি করেন তিনি । তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণাতেই সব হয়েছে । তাঁর ভাই এবং ভাইপো জড়িত এই মামলায় । অবিলম্বে পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণ প্রকৃত চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগ করতে হবে ৷

চাকরি প্রার্থীদের ধরনা পড়ল 500 দিনে

প্রসঙ্গত, চাকরি প্রার্থীদের বিক্ষোভ তিনদফায় মিলিয়ে এই রবিবার 500 দিনে পড়ল । এর আগে 2019 সালে কলকাতা প্রেস ক্লাবের সামনে টানা 29 দিন বিক্ষোভ সমাবেশ করেন তাঁরা । করোনা লকডাউনের কারণে কিছু দিন বিরতি ছিল । ফের 2021 সালে সল্টলেক বিকাশ ভবনের সামনে টানা 110 দিন বিক্ষোভ করেন চাকরি প্রার্থীরা । ইতিমধ্যে, তাঁদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলাও করেছে রাজ্য সরকার । কিন্তু পিছু হাঁটেননি তাঁরা । ফের গান্ধী মূর্তির পাদদেশে সমাবেশ ও অবস্থান বিক্ষোভ করেন চাকরি প্রার্থীরা । এরপরও দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা বিক্ষোভকারীদের ।