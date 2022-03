কলকাতা, 1 মার্চ : বইমেলায় নেতাজির নামে প্যাভিলিয়ন তৈরি করতে গিয়ে বিতর্কে গিল্ড (Controversial Banner on Netaji at Kolkata Book Fair) ৷ অভিযোগ, ওই প্যাভিলিয়নের বাইরে নেতাজির জন্ম তারিখের সঙ্গে মৃত্যুদিন হিসেবে 1945 সালের 18 অগস্টের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ৷

বইমেলার আয়োজক পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের (Publishers and Book Sellers Guild) এই আচরণে বেজায় ক্ষুব্ধ তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ (TMC Leader Kunal Ghosh) ৷ তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে এই নিয়ে সমালোচনা করেছেন ৷ ওই হোর্ডিং সরানোর দাবি তুলেছেন তিনি (Kunal Ghosh Demands Removal of Controversial Banner on Netaji from Kolkata Book Fair) ৷

সোশ্যাল মিডিয়ায় গিল্ডকে উদ্দেশ্য করে কুণাল ঘোষ লিখেছেন, ‘‘অপদার্থ !’’ সঙ্গে প্রশ্ন তুলেছেন, ‘‘জেনে নাকি না জেনে ?’’ তার পর চরম বিস্ময়ের সঙ্গে লিখেছেন, ‘‘বইমেলায় গিল্ডের করা প্যাভিলিয়নে নেতাজির জন্মতারিখের সঙ্গে মৃত্যুর দিনও !!!’’

এর পর বইমেলার আয়োজকদের প্রতি এই তৃণমূল নেতার কটাক্ষ, ‘‘তাহলে অন্তর্ধান রহস্যের সমাধান করে দিল গিল্ডই ।’’ শেষে তিনি ওই ব্যানার সরানোর দাবি তুলেছেন ৷ আর লিখেছেন, ‘‘আমরা নেতাজির অন্তর্ধান রহস্যের যথাযথ তদন্তের পক্ষে ।’’

এখানে লেখাই বাহুল্য যে 1945 সালের 18 অগস্ট বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্য়ু নিয়ে তুমুল বিতর্ক রয়েছে ৷ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু নিয়ে ভারত সরকার একাধিক তদন্ত কমিশন করেছে ৷ কিন্তু সেই দুর্ঘটনার রহস্য়ের সমাধান আজও অধরা ৷

