কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: শনিবার প্রথমবারের জন্য কবি সুভাষ থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত (অরেঞ্জ লাইন) মেট্রোরুটে ছুটল মেট্রো (Metro in New Garia-Ruby route) ৷ কবি সুভাষ থেকে রুবি পর্যন্ত মেট্রো লাইনের উপর দিয়ে এদিন ছুটেছে মেট্রোর বগি ৷ শনিবার ছিল ওই অংশ মেট্রোর ট্রায়াল রান বা মহড়া (Kolkata Metro trial run in New Garia-Ruby route) ৷

কলকাতা মেট্রো রেলের তরফে জানানো হয়েছে, এই অংশের প্রথম দিনের ট্রায়াল রান সফল ভাবেই শেষ হয়েছে । আগামী তিন দিন চলবে এই অংশের মহড়া । এই রুটে মেট্রো পরিষেবা শুরু হলে প্রথমে তা চলবে কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশন ৷ পরে তা এয়ারপোর্ট, সল্টলেক হয়ে নিয়ে টাউন পর্যন্ত যাবে । শনিবার বেলা 11টা নাগাদ শুরু হয় এই ট্রায়াল রান । একটি ননএসি রেক (রেক নম্বর 8N 16/18) এদিন কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন থেকে ছেড়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশন বা রুবি পর্যন্ত যায় (Kolkata Metro Trial Run) ৷

আরও আরও : পুজোর চার দিন মেট্রো চলবে ভোর চারটে পর্যন্ত

নিউ গড়িয়া-রুবি রুটে ছুটল মেট্রো, সফল ট্রায়াল রান

যাত্রা পথ ছিল প্রায় 5.40 কিমি । ট্রেনটি প্রতি ঘণ্টায় 25 কিলোমিটার বেগে ছোটে ৷ কবি সুভাষ ডিপো থেকে মেট্রো রেকটিকে ফুল মালা দিয়ে পুজো করে ট্রায়াল রান শুরু করা হয় । এদিন নোয়াপাড়া কারশেড থেকে একটি নন এসি রেককে ট্রায়াল রানের জন্য নিয়ে আসা হয় কবি সুভাষ স্টেশনে । জানা গিয়েছে, এদিন ট্রায়াল রান শুরুর পর রেকটি যান্ত্রিক কারণে বেশকিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পড়ে ৷ পরে ফের শুরু রেকটি চলা শুরু করে ৷ সবকিছু ঠিকঠাক এগোলে এবছরের শেষের দিকেই বাণিজ্যভাবে মেট্রো চলবে এই অংশে । কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশন পর্যন্ত পড়বে পাঁচটি স্টেশন- কবি সুভাষ, সত্যজিৎ রায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কবি সুকান্ত ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশন ।