কলকাতা, 17 ডিসেম্বর : শেষ প্রচার পর্ব ৷ শুক্রবার বিকেল 5টার পর শহরে শুরু হয়েছে সাইলেন্স জোন। কলকাতা পুরভোট সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে 48 ঘন্টা আগে থেকেই শহরে জারি হয়েছে 144 ধারা (Section 144 has been issued in the city 48 hours before election)। 144 টি ওয়ার্ডের প্রশাসনিক এলাকায় বহিরাগতদের প্রবেশ বন্ধ করতে বিভিন্ন জায়গায় চলছে তল্লাশি। নির্বাচনের দিন শুধু জেলা নয় কলকাতার আশপাশের অঞ্চল থেকেও বহিরাগতদের প্রবেশ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে কঠোর বার্তা দেওয়া হয়েছে শহরের পুলিশ প্রশাসনকে। পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে যান চলাচলও। রবিবার তথা নির্বাচনের দিন বন্ধ থাকবে বড় বড় দোকান, শপিংমল ও বেসরকারি অফিসগুলিও। কোনও ধরনের জমায়েত হলেই পুলিশকে তৎক্ষণাৎ পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।

রবিবার শহরজুড়ে 23 হাজারেরও বেশি রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করা হবে। অশান্তি ঠেকাতে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ নামানো হচ্ছে। প্রয়োজন ছাড়া নির্বাচনের দিন যাতে কেউ শহরে ঢুকতে না পারে, সেই বিষয়টিও নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে পুলিশকে। দক্ষিণ 24 পরগণা জেলাশাসক ও কলকাতা পুলিশের রিপোর্টের ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হয়েছে সংবেদনশীল বা স্পর্শকাতর বুথগুলি। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, সংবেদনশীল বুথগুলিতে বাড়তি নজর দেওয়া হবে।

বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ রুখতে রাস্তায় যেমন চলছে নাকা চেকিং, তেমনই নদীপথেও চলছে কড়া নজরদারি। বন্দর এলাকায় চলছে টহলদারি। নামানো হয়েছে ভ্রাম্যমান পুলিশ ও টহলদারি কুইক রেসপন্স টিম।