কলকাতা, 30 জুলাই: কলকাতা পৌরনিগমের কর-রাজস্ব খাতার তালিকা অনুযায়ী কসবার 95 নম্বর রাজডাঙা মেন রোডে 10, 11 ও 12 এই তিনটি প্লট রয়েছে 11 নম্বর প্লটে রয়েছে অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের নামে থাকা 'ইচ্ছে' নামক বাড়িটি ৷ এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ইডি পার্থ চট্টোপাধ্যায় 'ঘনিষ্ঠ' অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করার পর উঠে এসেছে এই বাড়িটির নাম ৷

জানা গিয়েছে, এই বাড়িতেই ছিল অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের ইচ্ছে এন্টারটেনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি প্রোডাকশন হাউজ । কিন্ত কলকাতা পৌরনিগমের নিয়ম অনুযায়ী বাড়ি তৈরি করে থাকার জন্য ওই জমিটি দেওয়া হয়েছিল । বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য নয় ৷ কিন্তু সেটি কীভাবে ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করা হল এতদিন, তা নিয়ে খোঁজ খবর শুরু করেছে কেএমডিএ (Icche house of Arpita Mukherjee is under the scanner of KMDA) ৷ কলকাতা পৌরনিগমের মেয়র তথা রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বিষয়টি স্বীকার করলেও এই নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে চাননি ৷

95 নম্বর রাজডাঙা মেন রোডের 11 নং প্লটে 'ইচ্ছে' নামক বাড়িটি রয়েছে, অন্তত এমনটাই উল্লেখ রয়েছে কলকাতা পৌরনিগমের খাতায় ৷ বাকি 10 এবং 12 নম্বর প্লটে বাড়ি থাকলেও পৌরনিগমের খাতায় তা রয়ে গিয়েছে ফাঁকা জমি হিসেবেই । আরও জানা গিয়েছে, 11 নম্বর প্লট, যেখানে 2 কাঠা 9 ছটাক জমির উপর বাড়ি তৈরি হয়েছে, তার জন্য পৌরনিগমকে বার্ষিক কর দেওয়া হত 2 হাজার 356 টাকা । অথচ এই জায়গা থেকে পৌরনিগমের কর পাওয়ার কথা 1 লক্ষ 75 হাজার টাকার উপরে ।

পার্থ-অর্পিতার 'ইচ্ছে' বাড়ি নিয়ে তদন্ত শুরু কেএমডিএ'র

এখানেই নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ কলকাতা পৌরনিগম এলাকায় দিনের পর দিন এত বড় বাড়ি তৈরি করে সেখানে প্রোডাকশন হাউজ তৈরি হল, শুটিং ও বিয়েবাড়ি ভাড়া দেওয়া হল, অথচ পৌর কর্তারা কেন কিছু জানতে পারলেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ৷ পৌরনিগমের অনুমতি ছাড়াই বসতবাড়িকে বাণিজ্যিক কাজে লাগিয়ে দিনের পর দিন ব্যবসা চলেছে সেখানে । অর্পিতা মুখোপাধ্যায় নিজে সেখানে বহুবার গিয়েছেন ।

জানা গিয়েছে, 2013 সালে অর্পিতা মুখোপাধ্যায় এখানেই প্রথম নিজের প্রোডাকশন হাউজের অফিস খুলে বসেন । সেখানে বিভিন্ন জুনিয়র আর্টিস্টদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত ৷ 2011 সালে বাড়িটি তৈরি হয় । প্রথমে তা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মালিকানাধীন থাকলেও পরে তা 2014 সালে অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের নামে হস্তান্তর করা হয় ৷