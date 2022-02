কলকাতা, 17 ফেব্রুয়ারি: প্রয়াত গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর নামে হবে সরণি (KMC pays homage to Sandhya Mukhopadhyay)৷ তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখতে সঙ্গীতচর্চা কেন্দ্র ও সংগ্রাহশালা তৈরির করারও ভাবনা চলছে ৷ এ কথা জানালেন কলকাতা পৌরসভার 115 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রত্না সুর ৷ চলতি মাসে পৌরসভার অধিবেশনেই এই নিয়ে প্রস্তাব আনা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷ সদ্য প্রয়াত কিংবদন্তি বাঙালি সঙ্গীত পরিচালক বাপ্পি লাহিড়ীর জন্যও বাংলার মানুষের কিছু করা উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি ৷

বঙ্গবিভূষণ সঙ্গীতশিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে (Ratna Sur on Sandhya Mukhopadhyay) যথাযোগ্য সম্মান জানাতে উদ্যোগী কলকাতা পৌরনিগম (KMC to take initiatives to pay homage to Sandhya Mukhopadhyay)৷ 115 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রত্না সুর জানালেন, এই নিয়ে তাঁদের নানা ভাবনাচিন্তা রয়েছে ৷ পরবর্তী অধিবেশনেই সেই সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ করা হবে ।

তাঁর কথায়, "গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় নামে শুধু সরণির নামকরণই নয়, তাঁর প্রতিভা, তাঁর গান, তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখতে কলকাতা পৌরনিগমের তরফে যাতে সঙ্গীতচর্চা কেন্দ্র এবং সংগ্রহশালা তৈরির পদক্ষেপ করা হয়, সে বিষয়ে চলতি মাসের অধিবেশনে প্রস্তাব আনা হবে ৷" এ বিষয়ে পৌরনিগমের চেয়ারপার্সন মালা রায়ের সঙ্গে তিনি আলোচনা করবেন বলে জানান ৷

রত্না সুর আরও বলেন, "সঙ্গীত জগতে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের অবদান সেই সময়কার মানুষের কাছে আলাদা করে বলার প্রয়োজন হয় না । কিন্তু তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম এবং আগামী আরও কয়েক প্রজন্মের কাছে তাঁর গান, তাঁর সুর পৌঁছে দেওয়ার জন্যই একটা উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন । যার মধ্যে দিয়ে তাঁর প্রতিভাকে উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হবে ।"

তবে শুধু সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় নন, প্রয়াত সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর ও এই বাংলারই আরও এক প্রবাদপ্রতিম সঙ্গীতশিল্পী বাপ্পি লাহিড়ীর স্মৃতি রক্ষার্থেও কলকাতা পৌরনিগম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চায় বলে জানান রত্না সুর ৷