কলকাতা, 28 মে : কলকাতা পৌরনিগমে একের পর এক কর্মী স্থানান্তর হচ্ছে ৷ ডিজি পদের রদবদল থেকে শুরু করে ম্যানেজার, চিফ ম্যানেজার পদে ব্যাপকভাবে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । সম্প্রতি কর্মচারী পদে ব্যাপক রদবদল হয় । ইতিমধ্যে একসঙ্গে 110 জন কর্মীর বিভাগ বদল হয়েছে ৷ তা নিয়ে শেষমেষ মুখ খুললেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম (Mayor Firhad Hakim)।

ফিরহাদ হাকিম এদিন বলেন, "কাউকে বসিয়ে রেখে টাকা দেব না (KMC to not pay employees without work says Firhad Hakim)। কারণ এঁদের বেতন হয় জনগনের করের টাকায় । বাম আমলে যথেচ্ছ ক্যাজুয়াল কর্মী নিয়োগ হয়েছে ।" কলকাতা পৌরনিগমের সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে কলকাতা পৌরনিগমে অনুমোদিত কর্মী পদ 40 হাজারের বেশি । যদিও বর্তমানে কর্মরত 18 হাজারের কিছু বেশি । বিভিন্ন শ্রমিক কর্মী সংগঠন বারবার দাবি তুলেছে শূন্য পদে নিয়োগের জন্য । তবে ফিরহাদ হাকিমের কথায় এদিন অনেকেটাই স্পষ্ট যে আপাতত যথেচ্ছ নিয়োগ নয় । যেখানে লোক লাগবে প্রয়োজনে অন্য বিভাগের কর্মী দেওয়া হবে (Firhad Hakim on KMC Officers Transfer)।

কলকাতা পৌরনিগমের ব্যাপক কর্মী স্থানান্তর নিয়ে মুখ খুললেন মেয়র

আরও পড়ুন : KMC Officers Transfer : কেএমসি’র লাইসেন্স ও অন্যান্য বিভাগে ব্যাপক রদবদল

ফিরহাদ হাকিম বলেন, "যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোচ্ছি । বহু বিভাগের কাজ অনলাইন হয়েছে । ট্রেড লাইসেন্স-সহ অনেক বিভাগ অনলাইন হয়েছে, ফলে সেখানে লোক দরকার নেই । যেখানে দরকার সেখানেই এদের স্থানান্তর করা হয়েছে । আমি পৌরকমিশনারকে বলেছি, ম্যানপাওয়ার কনসালট্যান্ট লাগিয়ে কোন ওয়ার্ডে কত লোক লাগবে, সেটা দেখতে হবে । আমরা প্রায় বলি এত পোস্ট অনুমোদন আছে, এত ফাঁকা । আসলে ফাঁকা নেই । বাম আমলে প্রচুর ক্যাজুয়াল কর্মী নেওয়া আছে । এখন বহু জায়গায় অনলাইন সার্ভিস । আগে যেটা ইন্সপেক্টর রাজ ছিল, এখন সেটাও অনলাইনে হয় । আমাদের ম্যানপাওয়ার প্ল্যান ফের করতে হবে । এখন যেখানে লোক লাগছে, সেখানে স্থানান্তর করছি । যেখানে দরকার নেই, সেখানে বসিয়ে রেখে টাকা দেব না । টাকাটা আমার নয়, মানুষের করের টাকায় বেতন হয় । কত পোস্ট আমরা সারেন্ডার করলাম, নতুন কত পোস্ট হল, এটা করে নতুন ম্যানপাওয়ার প্লানিং করতে হবে ।"