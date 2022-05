কলকাতা, 21 মে : কলকাতা পৌরনিগমে প্রায় 46 হাজার স্থায়ী পদ রয়েছে । তার মধ্যে বর্তমানে কর্মরত প্রায় 18 হাজার কর্মী । ইঞ্জিনিয়র থেকে শুরু করে কর্মচারী, শিক্ষক, চিকিৎসক, শ্রমিক সবটাই আছে এই সংখ্যার মধ্যে । আর পৌরনিগমে কর্মরতদের আদালতের নির্দেশ মতো বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মেটাতে গেলে দরকার আনুমানিক 500 কোটি টাকা (KMC to need Rs 500 crore to pay DA arrears)৷

একদিকে যেমন আর্থিক সংকট কলকাতা পৌরনিগমের, তেমনই আর্থিক সংকট রাজ্যের । ফলে এই নির্দেশ মাফিক ডিএ-র টাকা কি পাবেন শ্রমিক-কর্মচারীরা তা নিয়ে ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে সংশয় । কলকাতা পৌরনিগমের (Kolkata Municipal Corporation) সূত্রের খবর, এই মুহূর্তে ইঞ্জিনিয়র রয়েছেন কমবেশি দু'হাজার । এদের আনুমানিক প্রত্যেকের বকেয়া ডিএ-র পরিমাণ সাত লক্ষ টাকা (State Government to Pay DA as per HC order)।

অন্যদিকে কর্মচারীর সংখ্যা শিক্ষক, চিকিৎসক মিলিয়ে চার'হাজার । যাঁদের প্রত্যেকের বকেয়া ডিএ-র পরিমাণ তিন লক্ষ টাকা । 12 হাজার শ্রমিক বর্তমানে কলকাতা পৌরনিগমে কর্মরত । কমবেশি দু'লক্ষ টাকা করে ডিএ বাবদ পাবেন তাঁরা । আর সব টাকা একসঙ্গে করলে ডিএ বাবদ বকেয়ার অঙ্ক দাঁড়ায় প্রায় 500 কোটি টাকা । এছাড়াও ডিএ-র তালিকায় বড় সংখ্যায় রয়েছে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরাও (DA for retired Govt employee) ।

রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ অবিলম্বে দেওয়ার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় হারে সেই ডিএ দিতে হবে বলে কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে । স্বাভাবিকভাবেই এই নির্দেশের পর রাজ্য সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে স্ব-শাসিত সংস্থা কলকাতা পৌরনিগমের কর্মচারীরাও খুশি । তবে বিভিন্ন পৌর ইউনিয়ন নেতৃত্বের দাবি, আদালত যে নির্দেশ দিয়েছে তা পালন করুক রাজ্য সরকার । পাশাপাশি কলকাতা পৌর বোর্ড তা না মানলে ফের আন্দোলনের পথে যাবেন বলে তাঁরা জানিয়েছেন । তবে শাসকদলের শ্রমিক সংগঠনের নেতা স্বপন সমাদ্দার জানান, কর্মচারীদের ব্যক্তিস্বার্থ দেখলে হবে না । তাঁরা যা বেতন পান তা অপ্রতুল নয়, আর্থিক সংকটের বিষয়টাও তাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে ।

কলকাতা পৌরনিগমের ক্লার্কস ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ ভট্টাচার্য বলেন, "আদালত যে নির্দেশ দিয়েছে, তা পালন করুক রাজ্য সরকার । রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা যেভাবে পাবেন, আমরাও পৌর কর্মচারীরা ডিএ পাব । আমাদেরও একইভাবে সমান বকেয়া রয়েছে । যে টাকা মেলা, খেলা অথবা অনুষ্ঠানের নামে খরচ করা হয় ৷ অনায়াসে তারা কর্মচারীদের সেখান থেকে প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে পারেন । তবে এরা শ্রমিক কর্মচারী বিরোধী সরকার । আমরা ডিএ নিয়ে ইতিমধ্যেই আন্দোলন করেছি । আগামী দিনে যদি না মেটে তাহলে ফের আন্দোলন করব । মেয়রের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করব । তিনি যদি সময় না দেন তাহলে তার ঘরের সামনেই অবস্থানে বসতে হবে ।"

কলকাতা পৌরনিগমের মজদুর পঞ্চায়েত ইউনিয়নের সম্পাদক শঙ্কর রায় বলেন, "আদালতের রায়কে স্বাগত তবে আমরা তিন মাস দেখব । এই পৌরবোর্ড আমাদের বকেয়া ডিএ না মেটালে আবারও আমরা আন্দোলন শুরু করব ।" বিরোধী দলগুলির শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব যখন আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়ে বকেয়া টাকা না পেলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তখন শাসকদলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি নেতৃত্ব স্বপন সমাদ্দার বলেন, "আদালত যে রায় দিয়েছে তা আমরা মাথা পেতে নেব ঠিকই কিন্তু বর্তমানে সরকারের আর্থিক সংকট আছে, সেটা কর্মীদের বুঝতে হবে । সব সময় নিজের স্বার্থ দেখলে হয় না । তাঁরা যে বেতন পান, অপ্রতুল নয় ।"