কলকাতা, 29 ডিসেম্বর : পৌর পরিষেবা নিয়ে কলকাতা পৌরনিগমে হবে পর্যালোচনা বৈঠক ৷ যেখানে প্রতিটি বিভাগের কাজকর্মের মূল্যায়ন করা হবে ৷ কিন্তু, কোন পথে হবে এই মূল্যায়ন ? তাই নিয়ে তোড়জোড় শুরু হয়েছে কলকাতা পৌরনিগমের অন্দরে (KMC Report Card) ৷

কলকাতা পৌরনিগমের ফলপ্রকাশের পর কাউন্সিলরদের নিয়ে মহারাষ্ট্র নিবাসে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেখানেই ঠিক হয়েছিল কে কোন পদের দায়িত্ব পাবেন ৷ সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছিলেন, ছ’মাস অন্তর কলকাতা পৌরনিগমের কাজের রিপোর্ট নেবেন তিনি ৷ আর কাজ করতে না পারলে সরে যেতে হবে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর সেই বক্তব্যে জল্পনা তৈরি হয়েছিল, এ বার কি মন্ত্রিসভার মত মেয়র পারিষদেও অদলবদল হতে পারে ? যদিও সেসব নিয়ে তিনি কিছু স্পষ্ট করেননি ৷ তবে, মুখ্যমন্ত্রীর কথা মনে করিয়ে শপথ নিয়েই ফিরহাদ হাকিমও জানান, সময় বেঁধে করতে হবে উন্নয়নের কাজ ৷ সেই অনুযায়ী, তৈরি হবে ছ’মাস অন্তর বিভাগীয় রিভিউ রিপোর্ট তৈরি হবে ৷

কীভাবে হবে এই মূল্যায়ন ?

মেয়রের নির্দেশ মত, আধিকারিকরা সেই পরিকল্পনা করতেই ব্যস্ত (Councillor Report Card) ৷ কাউন্সিলর থেকে শুরু করে পৌর আধিকারিক, সকলেই বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছেন ৷

পৌরনিগম সূত্রে জানা যাচ্ছে, একদম নিচের স্তর থেকে ধাপে ধাপে হবে মূল্যায়ন (KMC Officers Start Planning for Councillor Report Card) ৷ আগামী চয মাসে কতদূর কাজ হল ? কোন বিভাগে কাজ কেমন চলছে ? কোথায় কী সমস্যা ? সবকিছু বিস্তারিত লিখিত রিপোর্ট কাউন্সিলররা বরো চেয়ারম্যানদের জমা দেবেন ৷ তাঁরা সেখানে নিজেদের মতামত যোগ করে রিপোর্ট দেবেন মেয়রকে ৷ তার পর সমস্ত রিপোর্ট খতিয়ে দেখে মেয়র নিজস্ব রিপোর্ট বানাবেন ৷ এখানেও সব বিষয়ে নিজের পৃথক মতামত দেবেন মেয়র (Mayor will Review of Councillor Report Card) ৷ সেই রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমা পড়বে ৷

আরও পড়ুন : 15 to 18 vaccination preparation : কিশোর বয়সিদের টিকাকরণ নিয়ে তৎপর কলকাতা পৌরনিগম, চলছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি

পৌর আধিকারিকদের মতে, শুধু মেয়র পারিষদ নন ৷ বরো চেয়ারম্যানদের 6 মাসের কাজের মূল্যায়ন প্রয়োজন ৷ কাউন্সিলর কিংবা অনেক বরো চেয়ারম্যান দায়িত্ব পাওয়ার পর তা পালন করেন না ৷ এই চাপে বাধ্য হবেন তাঁরা কাজ করতে ৷ কাউন্সিলরদের তো সরানো সম্ভব নয় ৷ কিন্তু, বরো চেয়ারম্যানের দায়িত্ব থেকে নিষ্ক্রিয়দের সরানো যেতেই পারে ৷ ফলে সকলেই কাজ করবেন গুরুত্ব দিয়ে ৷ এতে পৌরনিগমের অধিকারিকরাও চাপে থাকবেন ৷ কিছু কিছু ক্ষেত্রে বড় কাজ আর্থিক কারণে দীর্ঘ দিন আটকে যায় ৷ সেটাও নজরে থাকবে ৷