কলকাতা, 29 এপ্রিল : মেট্রোর কাজের জন্য কলকাতা শহরের বেশ কয়েকটি খাল আংশিক বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে বর্ষায় শহরে জল নিকাশিতে সমস্যা হতে পারে ৷ যা নিয়ে উষ্মাপ্রকাশ করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷ তিনি অভিযোগ করলেন, এমআরসিএল-কে বারবার বলেও কোনও লাভ হয়নি ৷ মেট্রো রেলের কাজ দীর্ঘদিন ধরে চলছে ৷ আর তার জেরে টিপি ক্যানেলের সিসি 1, বিবি 1 ও বিবি 2 এই অংশগুলি আংশিক বুজিয়ে দিয়েছে এমআরসিএল (KMC Asks Help from Nabanna to Clear Blockage in TP Cannel of EM Bypass) ৷ বর্ষার আগে সেগুলি খুলে না দিলে দক্ষিণ কলকাতা-সহ বাইপাস সংলগ্ন বহু এলাকা ফের জল যন্ত্রণার কবলে পড়বে ৷

এ দিন কলকাতা পৌরনিগমে সাংবাদিক বৈঠকে মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, মেট্রো রেলের কাজের জন্য কলকাতার নিকাশি ব্যবস্থার অন্যতম টিপি ক্যানেলের সিসি 1, বিবি1 ও বিবি2 আংশিক ভাবে বুজিয়ে দিয়েছে এমআরসিএল ৷ এর ফলে বর্ষা এলে লেক গার্ডেন্স, যোধপুর পার্ক, বোসপুকুর, রুবি-সহ দক্ষিণ কলকাতা ও বাইপাসের একটি বিস্তীর্ণ অংশ জলমগ্ন হয়ে পড়বে ৷ শহরের ওই অংশের জল নামতে অনেক সময় লাগবে ৷

মেয়র জানিয়েছেন, এ নিয়ে গত বছর এমআরসিএল (MRCL)-এর সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন তিনি ৷ সেই সময় মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল, খালের ওই অংশের কাজ 6-7 মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে ৷ তার পর দ্রুত খাল পরিষ্কার করে দেওয়া হবে ৷ কিন্তু, প্রায় বছর ঘুরে গেলেও, না শেষ হয়েছে মেট্রোর কাজ ৷ আর না পরিষ্কার হয়েছে খালের বুজিয়ে দেওয়া অংশ ৷ তাই এ বার আর সরাসরি নয়, রাজ্যের মুখ্যসচিবের মাধ্যমে এমআরসিএল-এর সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করতে চাইছে কলকাতা পৌরনিগম ৷

বৃহস্পতিবার মেয়র নিজে মুখ্যসচিবের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে বৈঠক করেছেন ৷ যাতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে করে বর্ষার আগেই দ্রুত খালগুলি খুলে দেওয়া যায় ৷ মেয়র এ নিয়ে জানিয়েছেন, রাজ্যে বর্ষা আসতে এখনও অন্তত দু’মাস সময় আছে ৷ তার মধ্যে নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক না হলে কলকাতাকে ফের জল যন্ত্রণায় ভুগতে হবে ৷ এর জন্য এমআরসিএল-কে একহাত নেন ফিরহাদ ৷

মেট্রোর কাজের জন্য আংশিক বন্ধ টিপি ক্যানেল, নবান্নের দারস্থ কেএমসি

এ বিষয়ে কলকাতা মেট্রো রেলের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ও মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক প্রত্যুষ ঘোষ জানিয়েছেন, ‘‘ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে ৷ নোনাডাঙার কাছে ছ’টি স্তম্ভ তৈরি করার জন্য একটা এনক্রোচমেন্ট হয়েছে ৷ যেটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে ৷ তার পর খালটি পরিষ্কার হয়ে যাবে ৷ বর্ষার আগেই সব কাজ শেষ হয়ে যাবে (TP Cannel will Clear Before Monsoon Says Metro Rail Authority) ৷ তাই বর্ষার সময় জল জমলে কোনওরকম জল নিকাশির সমস্যা হবে না ৷’’ তিনি এও জানান, ঋত্বিক ঘটক স্টেশনের কাছে বিবি ক্যানেলে এখনও কিছুটা কাজ চলছে ৷ আর সেই কাজও খুব দ্রুত শেষ করে খালটি পরিষ্কার করে দেওয়া হবে ।