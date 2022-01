কলকাতা, 12 জানুয়ারি : সাম্প্রতিক অতীতে চিংড়িঘাটায় ঘটে যাওয়া ধারাবাহিক পথদুর্ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোষের মুখে পড়েছিল কলকাতা এবং বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট। বিধাননগরের নগরপাল সুপ্রতিম সরকারকে দুর্ঘটনা এড়াতে কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী (Mamata Banerjee directed Bidhannagar Police Commissioner to take necessary action) ৷ এরপরেই এ ব্যাপারে স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে খড়গপুর আইআইটির দ্বারস্থ হয়েছিল কলকাতা এবং বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট ৷ পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী সমাধান বাতলে কলকাতা এবং বিধাননগর পুলিশকে প্রত্যুত্তর দিল খড়গপুর আইআইটি (Kharagpur IIT suggest solutions to reduce accidents at Chingrighata Flyover)।

স্বল্পমেয়াদী সমাধানে বলা হয়েছে, পথচারীরা যাতে চিংড়িঘাটা জেব্রা ক্রসিংয়ের ব্যবহার সঠিকভাবে করতে পারে সেজন্য ব্যবস্থা নিতে হবে পুলিশকে। পাশাপাশি ট্রাফিক ডাইভারশনের উপর জোর দিতে হবে পুলিশকে। পাশাপাশি ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর সংযুক্তিকরণের জন্য বাইপাসের উপর পিলার তৈরির কাজ শুরু হবে খুব শিগগিরই। সেই বিষয়টি মাথায় রেখে কীভাবে ট্রাফিক ব্যবস্থায় পরিপূর্ণতা আনা যায়, সে বিষয়ে একাধিক মত পোষণ করেছে খড়গপুর আইআইটি।

অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদী সমাধান হিসেবে খড়গপুর আইআইটি ভূগর্ভস্থ পথ তৈরির পরামর্শ দিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, সেই পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের রয়েইছে। সম্প্রতি কয়েকমাস ধরে চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভার এবং চিংড়িঘাটা ক্রসিংয়ে পরপর ঘটে যাওয়া ভয়াবহ দুর্ঘটনায় রীতিমতো প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল কলকাতা পুলিশ এবং বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটকে।

চিংড়িঘাটায় ধারাবাহিক দুর্ঘটনায় সম্প্রতি বেজায় চটেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মধ্যমগ্রামের প্রশাসনিক সভা থেকেই বিধাননগরের নগরপাল সুপ্রতিম সরকারকে মুখ্যমন্ত্রী কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান পুনরায় যাতে কোনও দুর্ঘটনা চিংড়িঘাটায় না ঘটে তার ব্যবস্থা নিতে হবে পুলিশকে।