কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: এসএসসি গ্রুপ-ডি ও গ্রুপ-সি'র শূন্যপদে অবিলম্বে নিয়োগের নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ মেধাতালিকার ওয়েটিংলিস্টে নাম থাকা চাকরি প্রার্থীদের এই শূন্যপদগুলিতে নিয়োগ করতে হবে ৷ বুধবার এই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Abhijit Gangopadhyay) ৷

উল্লেখ্য, এসএসসি'র নিয়োগে দুর্নীতি খুঁজে বের করতে কলকাতা হাইকোর্ট প্রাক্তন বিচারপতি রঞ্জিতকুমার বাগের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছিল । সেই কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় গ্রুপ-ডি তে 573 ও গ্রু-সি তে 350 জনকে চাকরি থেকে অপসারণের নির্দেশ দেন । গত 9 ফেব্রুয়ারি এই নির্দেশ দেওয়া হয় ৷ ফলে সেই পদ গুলি ইতিমধ্যেই শূন্য হয়েছে । সেই কারণে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে দ্রুত ওই শূন্যপদগুলিতে নিয়োগের নির্দেশ বুধবার দিয়েছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Abhijit Gangopadhyay orders immediate recruitment in SSC Group D and Group C posts) ৷

মামলাকারীর আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, গ্রুপ-ডি তে 573 জনের বেশিরভাগ নিয়োগ ভৌতিক । ফলে স্কুল সার্ভিস কমিশন যথাযথ শূন্যপদের পরিপ্রেক্ষিতে রেশিও মেনটেন করে যেন নিয়োগপত্র দেয় । তাঁর এই বক্তব্যে সম্মতি দেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ উল্লেখ্য, হাইকোর্ট নির্দেশ দেওয়ার পর চাকরি চলে যাওয়া গ্রুপ-ডি এর 573 জনের একজনও হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেনি (SSC Recruitment) ।