কলকাতা, 6 ডিসেম্বর : কলকাতার এক টিএমটি বার প্রস্তুতকারক সংস্থার বড়সড় আর্থিক দুর্নীতি ফাঁস করল আয়কর দফতর ৷ তল্লাশি চালিয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থার 100 কোটি টাকার হিসাব বহির্ভূত টাকার হদিশ পেল আয়কর বিভাগ (Income Tax detects Rs 100 crore black income of a Kolkata based group) ৷

গত 1ডিসেম্বর বাংলা এবং ওড়িশার বিভিন্ন ভুঁইফোড় সংস্থার অফিসে হানা দেয় আয়কর বিভাগ (The raids were carried out on December 1) ৷ তল্লাশিতে কলকাতাজাত সংস্থাটির হিসাব বহির্ভূত আয়ের হদিশ প্রসঙ্গে সিবিডিটি জানিয়েছে, "নথিপত্র এবং বিভিন্ন ডিজিটাল ডেটা ঘেঁটে একাধিক বহুমূল্যের হিসাব বহির্ভূত অর্থ প্রদান, কেনাবেচার প্রমাণ মিলেছে ৷"

প্রাথমিক অনুসন্ধানে এই হিসাব বহির্ভূত আয়ের অঙ্কটা প্রায় 100 কোটি বলে মনে করছে আয়কর বিভাগের নীতি-নির্ধারক সংস্থা ৷ এছাড়া বিভিন্ন প্রামাণ্য নথি খতিয়ে দেখে সিবিডিটি মনে করছে, সংশ্লিষ্ট সংস্থার অধীনে থাকা একাধিক শেল সংস্থার শেয়ার মূলধন বেহিসেবী অর্থ হয়ে ফিরে এসেছে সংস্থারই হাতে ৷

পাশাপাশি সংস্থার 75 লক্ষ টাকা নগদ এবং 2.26 কোটি টাকার গহনাও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সিবিডিটি (CBDT said Rs 75 lakh cash and jewellery valued at Rs 2.26 crore was seized) ৷ কিছু ব্যাঙ্ক লকারও নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হয়েছে।