কলকাতা, 11 জুন : হাওড়ার আইনশৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশ করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Jagdeep Dhankhar) ৷ সেই সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা অবনতি এবং তার সঙ্গে যুক্ত সকলকে গ্রেফতারের দাবি জানালেন রাজ্যপাল ৷ রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা দুর্ভাগ্যজনক বলে সমালোচনাও করেন তিনি (Inaction of Government is Unfortunate Governor on Law and Order of Howrah) ৷

এ দিন রাজ্যপাল তাঁর টুইটারে মুখ্যমন্ত্রীকে উল্লেখ করে বলেন, আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে ৷ ধনকড় তাঁর টুইটারে উল্লেখ করেন, ‘‘9 মে থেকে আইনশৃঙ্খলার যে অবনতি হচ্ছে, তা খুবই উদ্বেগজনক ৷ আইনশৃঙ্খলা যারা ভেঙেছে, তাদের প্রতি মুখ্যসচিব, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, কলকাতা পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ৷ মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমার আবেদন, আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক ৷ এর সঙ্গে যুক্ত সকলকে চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হোক (All involved be identified and arrested) ৷’’

আরও পড়ুন : Mamata slams BJP : হাওড়ায় হিংসাত্মক ঘটনা ! বিজেপিকে তুলোধনা করে মমতা জানালেন, এসব বরদাস্ত করা হবে না

প্রসঙ্গত, পয়গম্বর নিয়ে বিজেপি নেত্রী নূপুর শর্মার বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছে ৷ যা নিয়ে গত 2 দিন ধরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হাওড়া জেলা বিভিন্ন এলাকা ৷ দোকানপাঠ ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনাও ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতি সামাল দিতে 144 ধারা জারি করা হয়েছে ৷ সোমবার সকাল 6টা পর্যন্ত ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে এ দিন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার হাওড়ায় যেতে গেলে দ্বিতীয় হুগলি সেতু থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশ ৷