কলকাতা, 25 অগস্ট: কখনও মেঘ, কখনও রোদ । ভাদ্রে বর্ষা যাই যাই করেও রয়ে গিয়েছে । বৃষ্টির ঘাটতি এই বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে কমবে, কিন্তু ওই পর্যন্তই । আলিপুর আবহাওয়া অফিস বলছে বর্ষা তার বেলাশেষে চালিয়ে খেলার চেষ্টা করছে মাত্র । ফলে দুই বঙ্গেই পালা করে বৃষ্টি বাড়বে, কমবে (IMD Kolkata Weather Update generally cloudy sky with a few spells of rain very likely to occur) ।

হাওয়া অফিসের উপ-অধিকর্তা সঞ্জীব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, "মৌসুমী অক্ষরেখা পুরুলিয়া ক্যানিং হয়ে পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপর বিস্তৃত । এছাড়া বঙ্গোপসাগরের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে । এর ফলে বুধবার সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে শুধুমাত্র পশ্চিমের জেলাগুলাতে । বিশেষ করে পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে । আজ এবং আগামিকাল বৃষ্টির পরিমাণ কমবে । কারণ ঘূর্ণাবর্ত দূরে সরে যাবে এবং মৌসুমী অক্ষরেখাও দূরে সরে যাবে । আবার 27 তারিখ থেকে হালকা বৃষ্টি শুরু হবে ।

আজকের আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানালেন হাওয়া অফিসের উপ-অধিকর্তা সঞ্জীব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আরও পড়ুন: লক্ষ্মীবারে ব্যবসা ও অর্থভাগ্য কেমন, জানতে দেখুন ইটিভি ভারত রাশিফল

উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে 27 ও 28 তারিখে বৃষ্টি বাড়বে । বিশেষত কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিংয়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে । আজ উত্তরবঙ্গে হালকা বৃষ্টি চলবে । দক্ষিণবঙ্গে আজ ও কাল তাপমাত্রা এক থেকে দেড় ডিগ্রি বাড়বে, বিশেষ করে দিনের তাপমাত্রা । বুধবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে অঞ্চলের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 29 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে তিন ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 25.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে 1 ডিগ্রি কম ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ 95 শতাংশ । বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে, বৃষ্টিও হতে পারে । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 33 ডিগ্রি এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করবে ৷