কলকাতা, 24 জুন : ভিজছে পাহাড়। লাগাতার বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত অবস্থা । তবে দক্ষিণবঙ্গে সেভাবে বৃষ্টির দেখা নেই । মেঘলা আকাশে বর্ষার আভাস থাকলেও কলকাতার আকাশে বৃষ্টির দেখা কার্যত নেই । অথচ চলতি মাসের শুরুতে আলিপুর হাত্তয়া অফিসের অধিকর্তা গণেশ কুমার দাস জানিয়েছিলেন স্বাভাবিক বৃষ্টি হবে । কিন্তু গত 23 দিনের পরিসংখ্যান বলছে চলতি বছরের শুকনো জুন পিছনে ফেলেছে 2019-কেও । সেবার 94.2 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল । এ বছর জুনে এখনও অবধি 80 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে । এর মধ্যে শেষ 15 দিনে 76.1 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে । হওয়ার কথা 300 মিলিমিটার । কেন এই উলটপুরাণ ?

হাওয়া অফিস বলছে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির জন্য বঙ্গোপসাগরে যে নিম্নচাপ পরিস্থিতি তৈরি হওয়া দরকার, তা এখনও হয়নি । তাই আকাশ মেঘলা থাকছে, বৃষ্টির দেখা নেই । জুন মাসে শুষ্কতার নজির সাম্প্রতিক অতীতে নেই । 2018 এবং 2021-এ বৃষ্টি হয়েছিল যথাক্রমে 419.7 মিলিমিটার, 401.7 মিলিমিটার ।

আলিপুর হাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি কমবে না । মাঝে দু'দিন সামান্য কমলেও আগামী কয়েকদিন ফের ভারী বৃষ্টিতে ভিজবে পাহাড় । তিনি বললেন, "আগামী 24 ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে । মূলত উপরের পাঁচটি জেলার মধ্যে দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে । আজ থেকে উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলাতে ফের বৃষ্টি বাড়বে । শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়িতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে । দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে ভারী বৃষ্টি হতে পারে ।"

দক্ষিণবঙ্গে মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করলেও খুব দুর্বল । তাই আগামী 4-5 দিনে বিক্ষিপ্ত হালকা বৃষ্টিই কপালে রয়েছে দক্ষিণের জেলাগুলিতে । কলকাতায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার আশপাশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিক । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 1 ডিগ্রি বেড়ে 27.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়েছিল ৷ শুক্রবার দিনের আকাশ মেঘলাই থাকছে । এদিন সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 33 ও 26 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে (IMD Kolkata Weather forecasts generally cloudy sky with rain likely to occur in some areas) ৷