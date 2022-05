কলকাতা, 12 মে : নিজের অজান্তেই হোটেলের বিছানার চাদরে লেগে যায় ঋতুস্রাবের দাগ । আর তা নিয়ে রীতিমত 'জরিমানা' করা হয় কলকাতার এক নামকরা কলেজের অধ্যাপিকা মালবিকা দাসকে (নাম পরিবর্তিত) । অধ্যাপিকাকে বিলের সঙ্গে দিতে হয়েছে অতিরিক্ত টাকা (Professor fined at hotel for Period stains in bedsheet)৷

বিষয়টি নিয়ে সর্বপ্রথম ইটিভি ভারতে খবর প্রকাশিত হয় । এরপরেই খবরটি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে । আর তার জেরেই এবার পশ্চিম মেদিনীপুরের ওই হোটেলের পক্ষ থেকে মালবিকা দাসের কাছে ক্ষমা চেয়ে ভয়েস মেসেজ পাঠানো হয় । শুধু তাই নয় তাঁকে যে 400 টাকা 'জরিমানা' করা হয়েছিল সেই টাকাও তাঁকে ফেরত দিয়ে দেওয়া হয় (Hotel authority apologies to professor and return back the money)।

ফোনে মালবিকা দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "টাকা ফেরতটা কোন বড় ব্যাপার নয় । তবে এই পুরো ঘটনাক্রমে আমার যেটা সব থেকে খারাপ লেগেছে সেটা হল মহিলা বা পুরুষ নির্বিশেষে সবার একটা ব্যক্তিগত পরিসর রয়েছে, 'রাইট টু প্রাইভেসি '। ঘটনার দিন যেভাবে বিছানার চাদরটিকে প্লাস্টিক থেকে বার করে সকলের সামনে মেলে ধরে দেখানো হয়েছিল, তাতে আমি সত্যিই অপমাণিত । টাকা ফেরত পেলেও আমার সম্মান কি ফেরত পাব ! তবে আমার মনে হয় হোটেল কর্তৃপক্ষ যে ড্যামেজ টু প্রোপার্টি বলতে ঠিক কী কী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা বলেছে, হোটেল বুকিং অ্যাপগুলিতে যদি একটু স্পষ্ট করে লেখা থাকে তাহলে যাঁরা রুম বুক করছেন তাদের জন্য সুবিধা হবে ।"

অধ্যাপিকার কাছে ক্ষমা চাইল হোটেল কর্তৃপক্ষ

পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, " সমাজে কোথাও এখনও অনেকটা সচেতনতা তৈরি হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে । ঋতুস্রাবের মতো একটি অতি সাধারণ জিনিসকে হোটেল কর্তৃপক্ষ যে মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিল, তা একজন মহিলা হয়ে আমি কোনদিনই আশা করতে পারেনি । এরপরে অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে যেনও এরকম ব্যবহার না করা হয় ।"

হোটেল কর্তৃপক্ষ হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজে অধ্যাপিকা বলেন, "শ্রদ্ধেয় ম্যাডাম, আপনার সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত ৷ ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঘটবে না, আমরা সেদিকে খেয়াল রাখব ।" পুরো ঘটনায় ইটিভি ভারত তাঁর পাশে থাকার জন্য এদিন আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান ওই অধ্যাপিকা ৷