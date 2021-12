কলকাতা, 6 ডিসেম্বরঃ এবার ইউনানি রেজিস্ট্রার নিয়োগ নিয়েও তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । ডাইরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসকে তদন্তের নির্দেশ দিল প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চ (Kolkata Highcourt gives an order for an investigation in the unani recruitment case) । রিপোর্ট পেশ করার জন্য দেওয়া হয়েছে দুমাস সময় ৷

এই ঘটনা সামনে আসার পর থেকেই রাজ্যের চিকিৎসক তথা তৃণমূল নেতা নির্মল মাজির ভুমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ কারণ তিনিই নিয়োগ করেন বর্তমান রেজিস্ট্রার ইমতিয়াজ হোসেনকে ৷ ইমতিয়াজ পদে আসার পর 4905 জনকে রেজিষ্ট্রেশন দেওয়া হয়েছে । অভিযোগ, এরই মধ্যে ভুয়ো পদ্ধতিতে 947 জনকে নিয়োগ করেন ইমতিয়াজ হোসেন । এই অভিযোগের ভিত্তিতে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসেই গ্রেফতারও করা হয় তাকে ৷

মামলাকারী নাদিম আহমেদের বক্তব্য, বর্তমানে প্রায় চার হাজার জন ইউনানি প্র্যাকটিস করেন । এদের মধ্যে আদৌ কতজন প্রকৃত চিকিৎসক তার তদন্ত হোক । কারন এই চিকিৎসকরা মৃত্যুর শংসাপত্র দিতে পারেন । ফলে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । মামলাকারী পক্ষের এই বক্তব্য শোনার পরেই তদন্তের নির্দেশ দেয় বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চ৷