কলকাতা, 27 ডিসেম্বর : শুধুমাত্র একটি নির্বাচনের কারণে অনাথ হয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য জানতে চাইল হাইকোর্ট । অনাথ হয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছিল রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন । সেই মামলায় সোমবার কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য জানতে চেয়েছে বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন ও বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ । 13 জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে জানাতে হবে তাদের বক্তব্য (High Court asked Central Election Commission to clear thoughts on compensating those Childs who lost their parents due to Covid during Bengal Election)।

রাজ্য শিশু অধিকার রক্ষা ও সুরক্ষা কমিশনের বক্তব্য, 2021 সালে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন দীর্ঘদিন ধরে চলার কারণে রাজ্যের বহু মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৷ আর এই মহামারিতে বাবা-মাকে হারিয়ে অনাথ হয়ে গিয়েছে বহু ছেলেমেয়ে । তাদের জন্য ক্ষতিপূরণের দাবিতেই মামলাটি দায়ের করেছেন রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান । এই মামলায় আরও বলা হয়েছে, 2021 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যে সময় রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন করানো হয়েছে, সেই সময় কোভিড 19-এর দ্বিতীয় ঢেউ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল । এ ব্যাপারে বিভিন্ন চিকিৎসক এবং বিভিন্ন সংগঠন সতর্ক করা সত্বেও 26 ফেব্রুয়ারি 8 দফায় বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা করা হয় ।

আরও পড়ুন : কলকাতা পৌরভোটের সিসিটিভি ফুটেজ, ইভিএম সংরক্ষণের নির্দেশ হাইকোর্টের

মামলাকারীর এই বক্তব্য শোনার পর হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ নতুন বছরের 13 জানুয়ারির মধ্যে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনকে তাদের বক্তব্য জানানোর নির্দেশ দিয়েছে । আগামী 14 জানুয়ারি ফের এই মামলার শুনানি রয়েছে । বাচ্চাদের ক্ষতিপূরণের সঙ্গে সঙ্গে মামলায় আরও বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের বিষয়টি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে করে দীর্ঘ আট দফায় এই নির্বাচন করেছে । দু‘মাস ধরে রাজনৈতিক দলগুলি করোনা পরিস্থিতির মধ্যে ভিড় করে প্রচার চালিয়েছেন । সমস্ত রকম সুরক্ষা এবং সর্তকতাকে অবজ্ঞা করে নির্বাচনে প্রচার চালিয়েছেন তারা । পাশাপাশি অনেক নির্বাচনী প্রচারে ছোট ছোট বাচ্চাদের দেখা গিয়েছে বলেও অভিযোগ করা করেছে ।