কলকাতা, 3 জানুয়ারি: একদিকে ঊর্ধ্বমুখী করোনা গ্রাফ। সঙ্গে শঙ্কা বাড়াচ্ছে ওমিক্রন নামক ভাইরাসের নয়া প্রজাতি ৷ সংক্রমণের শৃঙ্খল ভাঙতে সোমবার থেকেই রাজ্যে চালু হয়েছে কড়া করোনাবিধি ৷ কিন্তু সংক্রমণে রাশ টানতে করোনার নতুন গাইডলাইন ঘোষণায় কি দেরি করে ফেলল রাজ্য সরকার ? কারণ, স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে কলকাতা তথা রাজ্যের একাধিক হাসপাতালে ব্যাপক হারে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের করোনা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা (Health department officials are worried on high incidence of Covid infection in West Bengal hospitals)।

এর মধ্যে সবথেকে খারাপ অবস্থা কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালের। চিকিৎসক এবং নার্স মিলিয়ে প্রায় 70 জন স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত সেখানে (about 70 health workers including doctors and nurses are infected by Covid in NRS Medical College and Hospital)। অবস্থা বেগতিক দেখে বহিরাগতদের হাসপাতাল চত্বরে প্রবেশ এবং ঘোরাফেরায় রাশ টানল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এছাড়াও রাজ্যর একমাত্র সরকারি চক্ষু হাসপাতাল রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ অপথ্যালমোলজিতে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন 12 জন চিকিৎসক। ন্যাশনাল মেডিক্যালে কলেজ এবং হাসপাতালে সংখ্যাটা 80 জন, এঁদের মধ্যে 9 জন জুনিয়র চিকিৎসক।

রেহাই পায়নি আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজে এবং হাসপাতাল ৷ সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা 30। চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 36। ব্যাপক হারে ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কারদের ভাইরাসে আক্রান্তের ঘটনায় রীতিমতো উদ্বিগ্ন রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। সরকারিভাবে এবিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকেরা। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্বাস্থ্যকর্তা জানান, এই হারে যদি চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীরা করোনা আক্রান্ত হতে থাকলে স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হবে। তবে পরিস্থিতি এখনও হাতের বাইরে যায়নি বলে দাবি তাঁর।