কলকাতা, 20 অগস্ট: প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে শনিবার দুপুরে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি'র হাতে ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) । তখনই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম হাসপাতালে । জেল সূত্রে জানা গিয়েছে, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের শরীরে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা বেড়ে গিয়েছে অনেকটাই । পাশাপাশি কমে গিয়েছে শরীরে হিমোগ্লোবিনের মাত্রাও । এসএসকেএম হাসপাতালে ঢোকার সময় এদিন পার্থ বলেন,"শরীর ভালো নেই ।"

এসএসকেএম সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন একাধিক শারীরিক পরীক্ষা হয়েছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ৷ করা হয়েছে রক্ত পরীক্ষা ও এক্স-রে ৷ এদিন স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর ছেড়ে দেওয়া হয় রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে ৷ তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে ৷ সেখানেই বর্তমানে জেল হেফাজতে আছেন তৃণমূলের প্রাক্তন মহাসচিব ৷

ভালো নেই, বললেন অসুস্থ পার্থ চট্টোপাধ্যায়,

উল্লেখ্য, এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গত মাসেই রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করে ইডি ৷ গ্রেফতার করা হয় পার্থ 'ঘনিষ্ঠ' অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কেও ৷ তারপর কয়েকদিন ইডি হেফাজতে থাকার পর জেল হেফাজত হয় পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের ৷ বুধবার আরও 14 দিনের জেল হেফাজত হয় তাঁদের (Partha Chatterjee and Arpita Mukherjee is in Jail Custody) ৷ বর্তমানে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে রয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷ অর্পিতা মুখোপাধ্যায় আছেন আলিপুর মহিলা সংশোধনাগারে ৷

এসএসসি দুর্নীতি মামলায় (SSC Recruitment Scam) পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেফতারির পর তাঁকে মন্ত্রিত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তৃণমূলের বিভিন্ন পদ থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁকে ৷ সরানো হয়েছে তৃণমূল মুখপত্র জাগো বাংলার সম্পাদক পদ থেকেও ৷ উল্লেখ্য, গত বুধবার যখন বিশেষ আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে, সেসময়ে তিনি আদাতের বাইরে সংবাদমাধ্যমকে বলেছিলেন, "কেউ ছাড়া পাবে না, সময়ে সব প্রমাণ হবে ৷"