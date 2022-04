কলকাতা, 12 এপ্রিল : এসএসসি গ্রুপ-ডি এবং নবম-দশম শ্রেণীতে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে সিবিআই দফতরে হাজিরার নির্দেশে আগামিকাল পর্যন্ত স্থগিতাদেশ ডিভিশন বেঞ্চের (Division Bench puts stay order on Partha Chatterjee to appear before CBI) ৷ এর আগে মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার মধ্যে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে সিবিআই দফতরে হাজিরার নির্দেশ দেয় হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। এমনকী অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে হাইকোর্ট এও নির্দেশ দেওয়া হয় যে, হাজিরা এড়াতে শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে পার্থ কোনওভাবেই এসএসকেএমে ভর্তি হতে পারবেন না ৷

ওই নির্দেশের পরপরই স্থগিতাদেশ চেয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী ৷ বিচারপতি সুব্রত তালুকদার এবং বিচারপতি আনন্দ মুখোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ হাজিরার নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয় ৷ বুধবার সকাল সাড়ে 10টায় ফের এই মামলার শুনানি ৷ সুতরাং বলাই যায় ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে সাময়িক স্বস্তি পার্থর ৷ 2016 স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ-ডি এবং নবম-দশম নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতিতে তৎকালীন উপদেষ্টা কমিটির প্রধান শান্তিপ্রসাদ সিনহাকে একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদ করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷

সেই জিজ্ঞাসাবাদে এমন কিছু তথ্য উঠে এসেছে, যাতে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় কোনওভাবেই দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না বলে মনে করছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ৷ তাই নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির একাধিক প্রশ্নমালা এদিন তৃণমূল মহাসচিবের জন্য সাজিয়ে রেখেছিলেন সিবিআই আধিকারিকেরা ৷ অ্যাডিশনাল পুলিশ সুপার পদ মর্যাদার কোনও আধিকারিকের নেতৃত্বে এদিন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে জেরা করবেন বলে খবর ছিল সিবিআই সূত্রে ৷

আরও পড়ুন : ঝালদা খুনের প্রত্যক্ষদর্শী নিরঞ্জনের মৃত্যুতেও সিবিআই তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

হাইকোর্ট জানিয়েছিল প্রয়োজনে পার্থকে গ্রেফতারও করা যেতে পারে ৷ রাজ্যের দুই উপনির্বাচন মনিটরিংয়ে ব্যস্ত প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী হাইকোর্টের নির্দেশে খানিকটা হকচকিয়ে যান ৷ আইনজীবী মারফৎ দ্বারস্থ হন ডিভিশন বেঞ্চের ৷ সেখানেই তাঁর সিবিআই হাজিরায় অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি হয় ৷ দুই কেন্দ্রে উপনির্বাচন শেষ হওয়ার পর এদিন সাংবাদিক বৈঠকে এসেছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷ সেখানে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তা সযত্নে এড়িয়ে পার্থ জানান, বিচারবিভাগীয় তদন্ত নিয়ে কোনও মন্তব্য তিনি করবেন না ৷